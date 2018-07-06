日本上網流量免費線上開搶！中華電信線上週年慶大放送

2018-07-06 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



暑假要去日本玩的人看過來！現在出國上網直接原機原號漫遊最方便又划算，不需多帶一台分享器，也不需更換SIM卡，中華電信日、韓、港、澳漫遊，7日輕量型最低只要149元起。而因應夏日旅遊旺季，即日起至七月底止，中華電信官網特別再推出「2018線上週年慶」活動，除了國際漫遊、預付卡上網量免費線上開搶，活動期間申請指定業務，再抽7-ELEVEN 200元現金抵用券。

7月9日至7月13日，在中華電信專屬活動網頁每日10：00起開放200個「4G預付卡2.2GB上網量」優惠包裝，提供給4G預付卡用戶免費儲值，活動期間還有4G預付卡計量型上網指定包裝線上儲值限定加倍贈。若是準備前往日本，也別錯過7月16日至7月20日在中華電信專屬活動網頁每日14：00起，開放100個客戶線上搶購「日本漫遊上網2GB」方案的免費優惠。

如果手腳太慢都沒搶到以上優惠，只要從即日起至8月31日期間，於中華電信官網（www.cht.com.tw）線上申請國際漫遊並啟用，每月抽10名漫遊上網免費，再送「Hami書城月讀包30天」及「手機攝影線上課程」體驗序號，下載Hami書城App即可限時閱讀精選日、韓、港澳等出國熱區的旅遊電子書及當期旅遊休閒雜誌，出國旅行帶著手機就能輕鬆玩遍各地！