「安妮之家」跨海來台 「阿嬤家」辦特展

2018-07-06 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



荷蘭「安妮之家」首度來台，與婦女救援基金會的「阿嬤家 - 和平與女性人權館」跨國合作推出的「安妮與阿嬤相遇 - 看見女孩的力量」特展。

婦援會透過設計巧思，帶領參觀者重回安妮的世界，並且讓二戰時期身處歐洲戰區遭受納粹殘害的安妮，和身處亞洲戰區被日軍誘迫成為「慰安婦」的年輕女子，在「阿嬤家」相遇、激盪，期盼參觀者藉本次展覽看見安妮的勇氣與力量，同時省思歧視、偏見和仇恨可能導致的可怕後果，避免重蹈歷史覆轍。

本次特展主角安妮‧法蘭克，是二次大戰期間一位猶太小女孩，為躲避納粹迫害和家人及其他猶太友人總共8人，一起躲進狹小的密室閣樓。戰爭的恐懼和身處密室的困頓並沒有擊垮安妮，相反的，她以活潑而溫暖的筆觸，在日記中寫下密室生活中的點點滴滴，有少女成長的喜悅、家人間的衝突、對戰爭的思考、以及對未來的憧憬。密室中的8個人兩年後因密報全遭逮捕，儘管安妮最後病死於德國的一處集中營，但她的父親奧托˙法蘭克幸運存活，並在戰爭結束後將安妮的日記整理出版成「安妮日記」。

位在荷蘭阿姆斯特丹，安妮當初躲藏的密室所在建築，也在1960年重新整修成立「安妮之家」博物館，每年吸引來自世界各地超過百萬人次參觀。

婦援會董事長黃淑玲致詞時表示，婦援會在2016年成立「阿嬤家」，其中一個重要功能就是透過博物館從事人權外交，與國外著名的人權博物館共同推動和平教育，荷蘭「安妮之家」是我們第一個合作對象，尤其「阿嬤家」開館不久後就發生新竹光復高中學生在園遊會上扮演納粹引發爭議的事件，更讓我們憂心台灣學校人權教育的不足，因此，希望全國的老師們可以帶學生來參觀本次展覽，把「阿嬤家」的展覽當作公民教育的教材。

黃淑玲董事長也強調，「安妮與阿嬤相遇」特展選在7月7日正式開展，是盧溝橋事變發生的日子，開啟了中日戰爭，台灣現在也同樣面臨戰爭隱憂，希望國際各國珍惜和平，不要有國家再度輕易挑起戰爭。

荷蘭貿易暨投資辦事處副代表范安治表示，「安妮日記」和「安妮之家」提供了窗口，讓世人看見戰爭和歧視的醜陋，也看見憐憫和勇氣的美麗，現在，「安妮之家」這個窗口首次來到台灣。

「阿嬤家」也把荷蘭「安妮之家」的兩本學習手冊翻譯並重新編輯成中文學習手冊，在這次特展中針對國中生及高中生，分別設計適合團體參訪的方案，藉由安妮的遭遇帶領年輕學子了解歧視、偏見和仇恨可能導致什麼樣的可怕後果。