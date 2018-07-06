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BTS創作商品熱賣 LINE加碼開放入店名額

2018-07-06 19:52中央社 台北6日電

LINE FRIENDS與韓國男團BTS防彈少年團攜手設計的宇宙明星BT21系列商品5日在台灣開賣，因排隊人潮眾多，LINE FRIENDS加碼開放5日和6日入店選購的名額至500人、750人。

BT21系列商品5日在LINE FRIENDS Cafe & Store台北新光三越信義A11店正式開賣，首波推出超過16個品類，包括最受歡迎的抱枕和玩偶，以及筆記本、筆、便利貼等實用文具和生活小物。

LINE FRIENDS告訴中央社記者，昨天開賣約有2000位消費者排隊，搶頭香的消費者在4日晚上約9時抵達現場；原本每天限額300位消費者可進入BT21商品專區選購，經昨天下午盤點店內商品數量，加碼開放至500人。

LINE FRIENDS表示，今天仍有約1000位消費者到現場排隊，由於結帳流程已更順暢，可更快消化排隊人潮，今天開放入店選購的名額也增加到750人。

LINE FRIENDS指出，今天已有部分商品接近完售，最熱門的商品是角色TATA的抱枕；若首波BT21系列商品售完，下一波進貨時間可能要等到8月份。

宇宙明星BT21共有8個角色，由BTS防彈少年團7位成員親自參與，從最初的草圖、賦予個性到商品開發計畫等完整角色創作過程，引起年輕族群廣大共鳴。

自去年9月推出角色貼圖後，BT21全球人氣持續攀升，今年2月在南韓、美國開賣周邊商品，3、4月陸續在日本、香港開賣。台灣是第5個販售BT21系列商品的市場。

LINE防彈少年團

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