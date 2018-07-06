浮誇聳肩輪廓 為秋冬高訂落幕增添女強人氣場

2018-07-06 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



2018秋冬高級訂製服大秀落幕，最後一日有包括Eymeric Francois等禮服見長的品牌，特別的是Jean Paul Gaultier、郭培都是以個性鮮明的建築結構或黑白視覺，為高訂帶來有趣話題。

Jean Paul Gaultier的服裝整體以黑白色的強烈視覺呈現，網紗、羽飾、鏤空刺繡和裸露曲線的性感，有更多樣的解構與重組，例如網紗袖飾，看來輕透卻是有稜有角的輪廓，這場高訂發表之際是法國東北政府宣佈7月的公營公園禁煙政策的時間點，抽菸與禁菸也成為本系列的主哏，標誌性的Jean Paul Gaultier新娘在層層疊砌的雪紡紗從菸霧瀰漫中走出來，呼應主題又有奢華氛圍、卻也不失信手拈來的幽默，相當有趣。而以透明盾牌做為造型的男女模特兒，胸口上分別寫上英、法語的Free The Nipple，合理化露點的坦然，都顯現Jean Paul Gaultier做自己的時尚態度。