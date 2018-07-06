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影／主委你錯了！高雄農家女兒哭說：我家7成鳳梨爛在田裡

浮誇聳肩輪廓 為秋冬高訂落幕增添女強人氣場

2018-07-06 18:28聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

2018秋冬高級訂製服大秀落幕，最後一日有包括Eymeric Francois等禮服見長的品牌，特別的是Jean Paul Gaultier、郭培都是以個性鮮明的建築結構或黑白視覺，為高訂帶來有趣話題。

Jean Paul Gaultier的服裝整體以黑白色的強烈視覺呈現，網紗、羽飾、鏤空刺繡和裸露曲線的性感，有更多樣的解構與重組，例如網紗袖飾，看來輕透卻是有稜有角的輪廓，這場高訂發表之際是法國東北政府宣佈7月的公營公園禁煙政策的時間點，抽菸禁菸也成為本系列的主哏，標誌性的Jean Paul Gaultier新娘在層層疊砌的雪紡紗從菸霧瀰漫中走出來，呼應主題又有奢華氛圍、卻也不失信手拈來的幽默，相當有趣。而以透明盾牌做為造型的男女模特兒，胸口上分別寫上英、法語的Free The Nipple，合理化露點的坦然，都顯現Jean Paul Gaultier做自己的時尚態度。

郭培在本季將建築的拱型、哥德的暗黑揉和在服裝中，裙撐有著教堂穹頂的形貌，鐵窗與欄杆上四葉花邊、玫瑰窗花等都變成服裝上的裝飾或結構，也融合設計師的東方語彙；而高訂最後日程的Eymeric Francois，則是運用奢華的皮草、鏤空的刺繡，將豐盈膨潤和通透性感兩種材質對立，表現出精緻與浮誇並存的風格，誇耀的肩線結構則為柔美女人味帶來剛強的宣示意味。

Jean Paul Gaultier的點子出奇，整場秀有煙霧氤氳的繚繞感。圖／取...
Jean Paul Gaultier的點子出奇，整場秀有煙霧氤氳的繚繞感。圖／取自wwdjapan.com
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郭培的高訂大秀有著西方哥德與東方民俗融會的神祕。圖／取自品牌IG
郭培的高訂大秀有著西方哥德與東方民俗融會的神祕。圖／取自品牌IG
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Eymeric Francois發表高訂系列，以浮誇的皮草和刺繡做為對立表現。圖...
Eymeric Francois發表高訂系列，以浮誇的皮草和刺繡做為對立表現。圖／取自mariedegonse IG
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郭培的高訂作品援引建築結構。圖／取自品牌IG
郭培的高訂作品援引建築結構。圖／取自品牌IG
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Eymeric Francois高訂系列以皮草和刺繡帶來奢華精緻的氛圍。圖／取自...
Eymeric Francois高訂系列以皮草和刺繡帶來奢華精緻的氛圍。圖／取自fashionspiderofficial IG
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禁菸抽菸教堂

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