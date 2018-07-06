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高訂周施魔法 TASAKI在麗池酒店打造魔幻花園

2018-07-06 18:05聯合報 記者陳若齡╱即時報導

隨近年巴黎高級訂製服市場萎縮，法國時裝公會號召邀請更多高級珠寶品牌參與高級訂製服周，這段期間已儼然成為頂級珠寶盛會，自2016年進駐重新整修開幕的RITZ PARIS酒店的日本珠寶品牌TASAKI，也為這場盛會翻開美麗篇章，今年RITZ PARIS par TASAKI高級珠寶系列推出全新的Jardin Enchanté魔法花園系列，TASAKI創意總監Prabal Gurung也推出去年接掌品牌後首個頂級珠寶系列帶來超現實主義。

從2016年合作推出的RITZ PARIS par TASAKI高級珠寶系列，以麗池酒店迷人的裝潢和歷史為靈感融入珠寶，今年以珍貴寶石與優雅珍珠，讚嘆酒店裡的法式花園之美，嶄新的Jardin Enchanté魔法花園，正如其名，可見到玫瑰以及各種異域植物，並在清晨到傍晚的光影交織中展現自然和諧與靜謐。花園中的Jardin de rose系列以明亮的彩色寶石與黑色蛋白石，描摹出嫩葉圍繞嬌嫩欲滴、含苞待放的玫瑰花蕾；Éveil系列與Lueur du jour系列以耀眼鉑金、璀璨鑽石與溫潤珍珠勾勒令人沉醉的優雅瞬間；Perles de lumière系列用珍珠與鑽石刻畫出柔美花瓣與露珠。

去年底上任的TASAKI 創意總監Prabal Gurung，推出首個TASAKI Atelier珠寶系列，提倡女性意識且設計融入有機線條的他，以Surrealism超現實主義為題創作，以想像力和大膽創意賦予TASAKI 的根源—「海洋」和「珍珠」在真實與超現實間的獨特魅力。

Cascade山泉與Waterfall瀑布系列，以在18K白金和櫻花金的超現實線條勾勒真實潺潺流水直下不息的動感；Cove海灣與Moulin冰河穴系列，則讚嘆大自然的鬼斧神工，如被雕刻過的地景岩洞是孕育珍珠之地，透過貴金屬和珍珠展現海水波光粼粼隨日光閃耀的浪漫景致；Nacreous珠光與Aurora極光系列，分別以珍珠母貝神秘遊彩以海洋極光為靈感，運用珍珠母貝和彩寶勾勒形態與光彩炫目的珠寶；Buoy航標系列顧名思義靈感來源於平靜水面上優雅漂浮著的航標，使用珍珠、18K白金和櫻花金營造海洋無私和一望無際的寧靜之感

RITZ PARIS par TASAKI Jardin de rose彩寶鉑金...
RITZ PARIS par TASAKI Jardin de rose彩寶鉑金胸針。圖／TASAKI提供
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TASAKI Atelier Aurora系列，以18K金和櫻花金線條，呈現海洋...
TASAKI Atelier Aurora系列，以18K金和櫻花金線條，呈現海洋內的極光光芒輕輕包圍珍珠的浪漫奇觀。圖／TASAKI提供
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TASAKI Atelier Buoy 南洋珍珠白金鑲鑽耳環。圖／TASAKI提...
TASAKI Atelier Buoy 南洋珍珠白金鑲鑽耳環。圖／TASAKI提供
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RITZ PARIS par TASAKI Lueur du jour鑽石鉑金戒...
RITZ PARIS par TASAKI Lueur du jour鑽石鉑金戒指。圖／TASAKI提供
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RITZ PARIS par TASAKIPerles de lumière鑽石珍珠耳環，鉑金鑲嵌鑽石、阿古屋珍珠 。圖／TASAKI提供
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TASAKI Atelier Aurora 南洋珍珠藍色剛玉戒指。圖／TASAKI提供
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TASAKI Atelier Aurora南洋珍珠藍色剛玉頸圈。圖／TASAKI提供
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RITZ PARIS par TASAKI Lueur du jour鑽石鉑金手環。圖／TASAKI提供
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RITZ PARIS par TASAKI Jardin de rose系列彩寶...
RITZ PARIS par TASAKI Jardin de rose系列彩寶鉑金項鍊，鉑金鑲嵌黑色蛋白石、鑽石、祖母綠、紫翠玉、翠榴石。圖／TASAKI提供
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TASAKI Éveil鑽石珍珠鉑金項鍊，鉑金鑲嵌鑽石、阿古屋珍珠、南洋珍珠。圖...
TASAKI Éveil鑽石珍珠鉑金項鍊，鉑金鑲嵌鑽石、阿古屋珍珠、南洋珍珠。圖／TASAKI提供
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TASAKI Atelier Waterfall南洋珍珠鑽石櫻花金項鍊。圖／TASAKI提供
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RITZ PARIS par TASAKI Perles de lumière 鑽石珍珠戒指。圖／TASAKI提供
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TASAKI Atelier Nacreous 鑽石珍珠櫻花金耳環。圖／TASAKI提供
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TASAKI Atelier Cove系列，櫻花金鑲嵌阿古屋珍珠、粉紅剛玉和鑽石勾勒海灣造型。圖／TASAKI提供
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RITZ PARIS par TASAKI Jardin de rose系列彩寶...
RITZ PARIS par TASAKI Jardin de rose系列彩寶鉑金耳環，鉑金鑲嵌黑色蛋白石、鑽石、祖母綠、紫翠玉、翠榴石。圖／TASAKI提供
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TASAKI Atelier Aurora 南洋珍珠櫻花金鑲鑽手環。圖／TASAKI提供
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