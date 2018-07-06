高訂周施魔法 TASAKI在麗池酒店打造魔幻花園
隨近年巴黎高級訂製服市場萎縮，法國時裝公會號召邀請更多高級珠寶品牌參與高級訂製服周，這段期間已儼然成為頂級珠寶盛會，自2016年進駐重新整修開幕的RITZ PARIS酒店的日本珠寶品牌TASAKI，也為這場盛會翻開美麗篇章，今年RITZ PARIS par TASAKI高級珠寶系列推出全新的Jardin Enchanté魔法花園系列，TASAKI創意總監Prabal Gurung也推出去年接掌品牌後首個頂級珠寶系列帶來超現實主義。
從2016年合作推出的RITZ PARIS par TASAKI高級珠寶系列，以麗池酒店迷人的裝潢和歷史為靈感融入珠寶，今年以珍貴寶石與優雅珍珠，讚嘆酒店裡的法式花園之美，嶄新的Jardin Enchanté魔法花園，正如其名，可見到玫瑰以及各種異域植物，並在清晨到傍晚的光影交織中展現自然和諧與靜謐。花園中的Jardin de rose系列以明亮的彩色寶石與黑色蛋白石，描摹出嫩葉圍繞嬌嫩欲滴、含苞待放的玫瑰花蕾；Éveil系列與Lueur du jour系列以耀眼鉑金、璀璨鑽石與溫潤珍珠勾勒令人沉醉的優雅瞬間；Perles de lumière系列用珍珠與鑽石刻畫出柔美花瓣與露珠。
去年底上任的TASAKI 創意總監Prabal Gurung，推出首個TASAKI Atelier珠寶系列，提倡女性意識且設計融入有機線條的他，以Surrealism超現實主義為題創作，以想像力和大膽創意賦予TASAKI 的根源—「海洋」和「珍珠」在真實與超現實間的獨特魅力。
Cascade山泉與Waterfall瀑布系列，以在18K白金和櫻花金的超現實線條勾勒真實潺潺流水直下不息的動感；Cove海灣與Moulin冰河穴系列，則讚嘆大自然的鬼斧神工，如被雕刻過的地景岩洞是孕育珍珠之地，透過貴金屬和珍珠展現海水波光粼粼隨日光閃耀的浪漫景致；Nacreous珠光與Aurora極光系列，分別以珍珠母貝神秘遊彩以海洋極光為靈感，運用珍珠母貝和彩寶勾勒形態與光彩炫目的珠寶；Buoy航標系列顧名思義靈感來源於平靜水面上優雅漂浮著的航標，使用珍珠、18K白金和櫻花金營造海洋無私和一望無際的寧靜之感
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