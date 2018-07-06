高訂周施魔法 TASAKI在麗池酒店打造魔幻花園

2018-07-06 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



隨近年巴黎高級訂製服市場萎縮，法國時裝公會號召邀請更多高級珠寶品牌參與高級訂製服周，這段期間已儼然成為頂級珠寶盛會，自2016年進駐重新整修開幕的RITZ PARIS酒店的日本珠寶品牌TASAKI，也為這場盛會翻開美麗篇章，今年RITZ PARIS par TASAKI高級珠寶系列推出全新的Jardin Enchanté魔法花園系列，TASAKI創意總監Prabal Gurung也推出去年接掌品牌後首個頂級珠寶系列帶來超現實主義。

從2016年合作推出的RITZ PARIS par TASAKI高級珠寶系列，以麗池酒店迷人的裝潢和歷史為靈感融入珠寶，今年以珍貴寶石與優雅珍珠，讚嘆酒店裡的法式花園之美，嶄新的Jardin Enchanté魔法花園，正如其名，可見到玫瑰以及各種異域植物，並在清晨到傍晚的光影交織中展現自然和諧與靜謐。花園中的Jardin de rose系列以明亮的彩色寶石與黑色蛋白石，描摹出嫩葉圍繞嬌嫩欲滴、含苞待放的玫瑰花蕾；Éveil系列與Lueur du jour系列以耀眼鉑金、璀璨鑽石與溫潤珍珠勾勒令人沉醉的優雅瞬間；Perles de lumière系列用珍珠與鑽石刻畫出柔美花瓣與露珠。

去年底上任的TASAKI 創意總監Prabal Gurung，推出首個TASAKI Atelier珠寶系列，提倡女性意識且設計融入有機線條的他，以Surrealism超現實主義為題創作，以想像力和大膽創意賦予TASAKI 的根源—「海洋」和「珍珠」在真實與超現實間的獨特魅力。