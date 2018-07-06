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HappyCash有錢卡 全卡友專屬優惠全速開「嗶」

2018-07-06 17:39經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

HappyCash有錢卡2018迎夏活動開跑啦。因應暑假來臨，結合夏日遊憩景點，有錢卡推出全卡友「嗶」卡優惠，無論是到花蓮「東大門國際觀光夜市」體驗零現金、便利支付的智慧服務，或是搭乘「台灣好行觀光巴士」到宜蘭、淡水、北海岸等觀光景點享半價優惠，再到福隆國際沙雕藝術季享VIP快速通道入場服務，讓您開心「嗶」卡，快樂迎夏!

HappyCash有錢卡全臺使用店點達3.5萬個，多元通路涵蓋交通、超商、百貨、電信等各生活消費層面；同時結合HAPPY GO累兌點優惠，提供「聰明支付 快樂加倍」的加碼回饋。遠鑫電子票證總經理蔡淑華表示：「今年上半年度HappyCash有錢卡致力發展交通及多樣性小額支付通路，並與地方政府深度合作，提供消費者最便利的支付環境，讓使用情境更貼近國人生活需求，是HappyCash有錢卡的最終極目標。」

HappyCash銀行聯名卡現有遠東快樂信用卡、玉山幸運PLUS鈦金卡與華南HappyCash & HAPPY GO聯名卡，具備自動加值及可於多元通路使用之便利性，深受民眾的喜愛，為回饋卡友支持，遠鑫電子票證自7月1日至12月31日止，推出於大眾交通通路及停車場場域，嗶HappyCash銀行聯名卡，最高享8%現金回饋活動，使用範圍涵蓋台鐵、台北捷運、桃園機場捷運、高雄捷運、雙北公車等大眾交通運具及停車場場域，趴趴走、賺8%。

另於指定通路嗶卡消費，即享3%現金回饋，使用據點包含遠東百貨、遠東SOGO、愛買、遠傳、遠東巨城購物中心、遠企購物中心、city’super及加油站場域等，每卡、每月消費金額合併計算，回饋上限100元，活動期間最高可領600元，超殺優惠寵愛卡友，月月嗶，月月賺。

HappyCash「有錢卡」今夏強勢推出卡友好禮三重送，自7月1日至9月30日止，臨櫃申辦「有錢卡」即贈100元滿額回饋，辦卡次月不限通路累計消費扣款滿500元再加碼送50元儲值金，另外還有價值超過300元的限量超值獨享券及「HappyCash 狗與鹿寵愛托特包」。

同期，持具HAPPY GO累點功能之HappyCash有錢卡於遠東集團旗下四大百貨(遠東百貨、遠東SOGO、遠東巨城購物中心、遠企購物中心)每卡每月跨通路累計消費滿500元，享HAPPY GO點數三倍送；滿3,000元享HAPPY GO點數八倍送 (每卡每月最高300點)，愛買量販活動期間，週六、日HappyCash Day，「嗶」卡扣款單筆滿1,000元，享HAPPY GO點數狂飆8倍送；週一至週五，消費扣款滿500享HAPPY GO點數3倍送(每卡單筆最高限贈400點)，使用HappyCash「有錢卡」累積HAPPY GO點數最快速，優惠多多、回饋最多。加上消費者選擇HappyCash「有錢卡」支付無單筆1,000元上限之限制，更能享受購物的樂趣。

遠鑫電子票證蔡淑華總經理表示，HappyCash有錢卡致力發展多樣性小額支付通路...
遠鑫電子票證蔡淑華總經理表示，HappyCash有錢卡致力發展多樣性小額支付通路，並與地方政府深度合作，提供消費者最便利的支付環境。　圖／遠鑫電子票證提供
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