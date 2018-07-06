LV新浪潮新包款 為生活帶來微笑曲線

2018-07-06 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



無所畏懼、充滿創造力的法國新浪潮時期，是自由、奔放的年代，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）以此靈感源源不絕的年代，打造了全新的新浪潮（New Wave）包款，以嶄新的W包緣輪廓帶來新鮮的微笑曲線。

品牌以「Louis Vuitton New Wave」預示新風潮，New Wave是早秋系列新包款，靈感源自與之同名的新浪潮時期，尤其是當時的音樂風格，以及有著藝術家風采的歌手，他們的自信與特立獨行，也附著在時代之上成為無可抹滅的印記，例如珍寶金（Jane Birkin）、大衛鮑伊（David Bowie）等在六、七○年代盛行的音樂人，他們純真且大膽無懼地擁抱生命，也成為女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere創作的靈感。

New Wave包款根植於路易威登的旅行暨製箱藝術，其中一只經典款行李箱裝飾著繽紛多彩、仿若起伏波浪的主題圖案，將此演變為包款細節，就成了New Wave系列的襯墊絎縫設計，包身以細緻柔軟的小羊皮製成，彩虹網印的Vuitton字樣，以彩虹色系呈現在提把上，顯得活潑而年輕，可拆卸式提把，則增加包款的實用性與愜意率性的氣息。