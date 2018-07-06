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跑完3千米抽搐昏迷 空軍少校要國賠2700萬

台北萬豪推住房加租車 三天二夜只要1.8萬元

2018-07-06 15:23經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

台北萬豪酒店與全球租車龍頭AVIS安維斯攜手推出「一站式極致旅宿 車+房」服務，7月9日起入住台北萬豪酒店含早餐的指定房型，即享野馬 Mustang、賓士 Mercedes Benz 或 奧迪 Audi 等豪華時尚名車住宿期間不限里程租用。

AVIS安維斯租車進駐台北萬豪酒店，在酒店內就能輕鬆取、還車，為國內外旅客提供接軌國際、超越頂級五星級的尊榮服務。

台北萬豪酒店常務董事劉恒昌表示，為實現「有客人的地方，就有服務」的最高宗旨，而將國外發展已臻成熟的「飯店內一站式租車服務」引進台灣，為國內外商務觀光旅客省下尋找值得信賴的租車服務的時間。

而品味在地生活的體驗式旅行（Experiential Travel）正在全球各地風行，台北萬豪酒店除體貼入微的住宿與餐飲服務，亦鄰近信義、士林、北投區居觀光與商旅樞紐之鑰，這次結合AVIS安維斯租車的豪華時尚名車服務，大大提高入住旅客於北台灣移動的便捷與舒適性，更能駕車遊覽鄰近台北各區、進行深度旅遊，不僅能帶動觀光產業，更是為旅客提供全方位旅宿體驗的最高指標。

近年來休閒生活與出行習慣改變的推波助瀾，商務與旅遊租車服務需求持續攀升，AVIS 安維斯租車 董事長彭仕邦 表示，國人對於租車服務的需求，已由實務性考量提升為對品味及駕駛樂趣的追求，租賃的車輛不再只是單純的交通工具，更是反映個人品味的選擇及探索世界的工具，AVIS安維斯租車 精挑獨具品味、安全性與操控感併行的高規格車款：野馬 Mustang、賓士 Mercedes Benz 或奧迪 Audi 等優質車款，與 台北萬豪酒店 跨界合作，為住宿的貴賓們加乘旅程舒適性與創造更多精彩回憶。

因應旅遊型態不同，一站式極致旅宿 車+房 共計推出：三天兩夜 Family Outing 全家樂遊，以及 兩天一夜 Travel in Style 時髦漫遊 兩種專案，Family Outing 全家樂遊方案包含兩日、兩大兩小早餐、兩晚居家式客房及 48小時 Audi A4 不限里程租用。

Travel in Style 時髦漫遊方案提供一晚豪華套房、免費行政貴賓廳使用權與早餐饗宴及24小時不限里程租用 野馬 Mustang 或賓士 Mercedes Benz CLA Shooting Brake；總體優惠直逼六折專案價格，為品味人士於暑期商旅市場提供全新的高品味選擇。

台北萬豪酒店與全球租車龍頭AVIS安維斯攜手，今天宣布推出「一站式極致旅宿 車+...
台北萬豪酒店與全球租車龍頭AVIS安維斯攜手，今天宣布推出「一站式極致旅宿 車+房」服務。左為台北萬豪酒店常務董事劉恒昌，右為AVIS安維斯租車彭仕邦。台北萬豪酒店／提供
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