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直播／學者組大學自主聯盟 李嗣涔：有良心者怎敢接教長

貴婦保養品牌加入氣墊戰 有魚子精萃的粉底掀話題

2018-07-06 13:01聯合報 記者江佩君╱即時報導

今年美妝市場粉底液崛起，氣墊粉餅似乎有所退燒，其實不然，反而今年有不少貴婦保養品牌加入氣墊粉餅戰局，像是LA MER海洋拉娜、 Sisley，以微分子魚子精萃聞名的頂級保養品牌la prairie也推出了氣墊粉餅，但卻不以氣墊粉餅命名，反而稱為智慧粉底，但外觀又與氣墊粉餅沒什麼兩樣，到底這款魚子精萃智慧粉底厲害在哪呢？

將魚子精萃注入底妝

la prairie全新魚子精萃智慧粉底SPF25/PA+++，首度將微分子魚子精萃注入底妝，讓彩妝成為保養的最後一個步驟，一邊拍粉底，一邊感受頂級保養成分帶來的拉提感與呵護。包覆潤色粉體和柔光粉末，智慧潤色，全天候開啟美肌模式。

智慧真空濾網包裝將粉底封存

雖然外觀跟氣墊粉餅沒兩樣，但實際使用會發現，濾網底下有個真空彈力壓頭，隔絕光線與空氣，將智慧粉底完好封存。第一次使用約按三下，粉撲會呈現一朵小花模樣，代表釋放粉底，每次按壓才有粉底釋出，也代表每次使用都是最新鮮的粉底。

漂亮的半霧光澤

美妝達人小凱老師表示，現在底妝的主流趨勢是半霧光，粉底不能只是光感或霧感，他使用la prairie這款智慧粉底後認為，遮蓋度與持妝效果都有不錯表現，它是一款有妝感的粉底，但也但表有修飾度，才能達到底妝改善膚質的效果。

la prairie魚子精萃智慧粉底使用智慧真空濾網包裝，第一次使用約按三下，粉...
la prairie魚子精萃智慧粉底使用智慧真空濾網包裝，第一次使用約按三下，粉撲會呈現一朵小花模樣，代表粉底釋放。記者江佩君／攝影
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la prairie魚子精萃智慧粉底使用智慧真空濾網包裝，將粉底新鮮封存。記者江...
la prairie魚子精萃智慧粉底使用智慧真空濾網包裝，將粉底新鮮封存。記者江佩君／攝影
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la prairie魚子精萃智慧粉底SPF25/PA+++，共有8色選，每盒有兩...
la prairie魚子精萃智慧粉底SPF25/PA+++，共有8色選，每盒有兩個粉蕊，7,100元。
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la prairie魚子精萃智慧粉底呈現有修飾效果的半霧面底妝。記者江佩君／攝影
la prairie魚子精萃智慧粉底呈現有修飾效果的半霧面底妝。記者江佩君／攝影
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