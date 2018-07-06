屈臣氏「小鑽瓶」活動 推聯名下午茶、送萬元真鑽

2018-07-06 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



屈臣氏啟動小鑽瓶活動，自即日起至8月1日與日系鑽石品牌-銀座白石旗艦館YUME Café 願夢咖啡跨界合作，推出期間限定「SKIN Advanced白金水耀下午茶套餐」（680元+10%/人）。 屈臣氏/提供 分享 facebook 藥妝通路屈臣氏今夏推出保養品牌SKIN Advanced全新《白金水耀晶潤系列》，以8+8-獨家配方，專為敏弱肌設計為主訴求，共有六款保養品，其中主打的精華液品項，更被網友們暱稱為「小鑽瓶」。

屈臣氏指出，所謂8+8-（8加8減）的護膚哲學，指的是添加8重美肌精萃、不含8種風險成分，搭配特殊8角瓶身設計，宛如美妝界的8心8箭鑽石。

藥妝通路屈臣氏今夏推出保養品牌SKIN Advanced全新《白金水耀晶潤系列》，其中主打的精華液品項，被網友們暱稱為「小鑽瓶」。 屈臣氏/提供 分享 facebook 慶祝新品上市，屈臣氏同步啟動小鑽瓶活動，自即日起至8月1日與日系鑽石品牌-銀座白石旗艦館YUME Café 願夢咖啡跨界合作，推出期間限定「SKIN Advanced白金水耀下午茶套餐」（680元+10%/人），套餐內容包含「百里香芒果鮮蝦捲餅、水耀橙香起士蛋糕、蜜桃百里香冰檸茶/百里香藍柑橘蘇打（飲品2擇1）」，餐點口味設計融合《SKIN Advanced白金水耀晶潤系列》的百里香、柑橘等成分，餐點外觀則結合產品的8角瓶身與粉紫色造型，並搭配特殊8角形與鏡面造型餐盤，現場更設置網美打卡拍照區，讓消費者享用視覺系美食的同時，也能盡情享受一日網美體驗。

此外，活動期間凡憑屈臣氏寵i會員卡至YUME Café願夢咖啡點購「SKIN Advanced白金水耀下午茶套餐」還享9折優惠。屈臣氏Facebook官方粉絲團「SKIN Advanced帶著小鑽瓶去旅行網路活動」也同步開跑，凡上網參與活動即有機會抽中「銀座白石-石真鑽項鍊」。