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高鐵活動套票 精采藝文活動粉墨登場

2018-07-06 10:28經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台灣高鐵公司持續與豐富多元的藝文節目合作「高鐵活動套票」，帶領旅客「搭高鐵．賞好...
台灣高鐵公司持續與豐富多元的藝文節目合作「高鐵活動套票」，帶領旅客「搭高鐵．賞好戲．聽好歌」。套票內容包含高鐵標準車廂對號座來回車票及表演門票，且提供高鐵車票約七五至八折、表演門票最低七五折起的超值優惠。 報系資料照
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台灣高鐵公司持續與豐富多元的藝文節目合作「高鐵活動套票」，帶領旅客「搭高鐵．賞好戲．聽好歌」。套票內容包含高鐵標準車廂對號座來回車票及表演門票，且提供高鐵車票約七五至八折、表演門票最低七五折起的超值優惠！近期，「高鐵活動套票」節目包羅萬象，場場強檔；內容穿越傳統及現代，跨越東方到西方。

歡迎旅客透過ibon售票系統購買高鐵活動套票，呼朋引伴一起看表演。乘著高鐵列車，體驗便捷、美好的台灣藝文生活。

台灣高鐵公司表示，近期陸續開賣的「高鐵活動套票」，產品包括實力派歌手萬芳將在高雄巨蛋加場演出的「2018時間仍然繼續在走演唱會」，以及歌壇創作才女陳綺貞將在台北小巨蛋舉辦20週年演唱會「漫漫長夜 Cheer 20」演唱會，不容錯過。

除演唱會外，「高鐵活動套票」節目內容還包括音樂劇以及傳統戲曲等，近期推出的強檔包括：首度跨海來台的經典法文宮廷音樂劇《搖滾莫札特》；國內劇場才子蔡柏璋帶領台南人劇團推出的力作《木蘭少女》音樂劇，以及臺中國家歌劇院推出的深情韓國系列《光的來信》原創音樂劇。

此外，在傳統戲曲領域，「高鐵活動套票」近期特別與國光劇團合作，推出多檔京崑劇新創作，包括實驗京崑文學劇場《定風波》；融合崑曲、舞踊與三味線新編而成的《繡襦夢》；以及京崑雙奏，演繹千秋詞帝李煜生命故事的《天上人間 李後主》，都將陸續粉墨登場。

台灣高鐵公司致力成為「引領進步、創造美好的生活平台」，未來更將結合深耕在地、永續關懷的企業理念，持續開拓更多精采、多元的活動套票產品，歡迎旅客隨時至高鐵企業網站查詢高鐵活動套票最新訊息。與台灣高鐵一起體驗在地、美好的藝文生活。

演唱會劇場

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