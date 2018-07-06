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擊敗香港 台灣成日本牛肉最大出口對象

2018-07-06 04:44聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

台灣人瘋和牛，我國去年9月才解禁日本牛肉進口，今年上半年統計，台灣已成為日本牛肉最大出口國，1至5月累積進口量達278噸，擊敗過去的冠亞軍香港、美國。

我國因日本狂牛症問題，自2009年９月起禁止進口，去年9月才解禁。

產經新聞報導，去年11月進口量達73噸，超越香港65噸，此後每個月進口都超過50噸。今年1至5月累積278噸，勝過香港266噸與美國158噸。主要進口部位是以神戶牛等品牌牛霜降肉等高級品 ，市面售價是日本的兩倍，「和牛」的認知度高是主因。

日本和牛飛驒牛獲得「全國和牛能力共進會」最優秀食用牛肉獎。圖／A CUT提供
日本和牛飛驒牛獲得「全國和牛能力共進會」最優秀食用牛肉獎。圖／A CUT提供
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香港神戶牛狂牛症

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