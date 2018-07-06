擊敗香港 台灣成日本牛肉最大出口對象

2018-07-06 04:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



台灣人瘋和牛，我國去年9月才解禁日本牛肉進口，今年上半年統計，台灣已成為日本牛肉最大出口國，1至5月累積進口量達278噸，擊敗過去的冠亞軍香港、美國。

我國因日本狂牛症問題，自2009年９月起禁止進口，去年9月才解禁。