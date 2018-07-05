「哈密瓜星冰樂」來了！20周年在地開發 11日登場

2018-07-05 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



盛夏帶動冰飲需求，咖啡業者紛推全新飲品及優惠吸客。星巴克推出台灣20周獨賣款「哈密瓜白巧克力星冰樂」，即日起在信義威秀中庭還有哈密瓜椅供拍照打卡。西雅圖咖啡則推出芒果萊姆、莓果萊姆夏樂奇，7、8月更祭出9天買一送一。

星巴克歡慶登台20周年，再度開發在地創意風味「哈密瓜白巧克力星冰樂」，下層鋪上哈密瓜吉利，白巧克力奶霜星冰樂也加入哈密瓜打製，並淋上哈密瓜果醬鮮奶油，售價150元起，7月11日上市。同時，7月8日前在信義威秀中庭廣場還有哈密瓜造景供大家拍照，坐上哈密瓜切片超吸睛。

另一款「雲朵冰搖濃縮咖啡」也於7月11日上市，冰搖濃縮咖啡加入以低脂牛奶打成的天鵝絨質地奶泡，售價130元起。甜點方面則有使用在地芒果製作的芒果布丁，另有兩款全新商品「芒果戚風蛋糕」及「厚抹茶千層薄餅」。