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「哈密瓜星冰樂」來了！20周年在地開發 11日登場

2018-07-05 23:18聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

盛夏帶動冰飲需求，咖啡業者紛推全新飲品及優惠吸客。星巴克推出台灣20周獨賣款「哈密瓜白巧克力星冰樂」，即日起在信義威秀中庭還有哈密瓜椅供拍照打卡。西雅圖咖啡則推出芒果萊姆、莓果萊姆夏樂奇，7、8月更祭出9天買一送一。

星巴克歡慶登台20周年，再度開發在地創意風味「哈密瓜白巧克力星冰樂」，下層鋪上哈密瓜吉利，白巧克力奶霜星冰樂也加入哈密瓜打製，並淋上哈密瓜果醬鮮奶油，售價150元起，7月11日上市。同時，7月8日前在信義威秀中庭廣場還有哈密瓜造景供大家拍照，坐上哈密瓜切片超吸睛。

另一款「雲朵冰搖濃縮咖啡」也於7月11日上市，冰搖濃縮咖啡加入以低脂牛奶打成的天鵝絨質地奶泡，售價130元起。甜點方面則有使用在地芒果製作的芒果布丁，另有兩款全新商品「芒果戚風蛋糕」及「厚抹茶千層薄餅」。

至於西雅圖極品咖啡則推出「芒果萊姆夏樂奇」、「莓果萊姆夏樂奇」新口味，售價160元、卡友特價130元。7月6日起加入西雅圖極品咖啡官方Line好友，7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日及8月31日即送夏樂奇系列冰沙買一送一兌換券，一組帳號限兌一組。

「芒果萊姆夏樂奇」、「莓果萊姆夏樂奇」新口味。圖／西雅圖極品咖啡提供
「芒果萊姆夏樂奇」、「莓果萊姆夏樂奇」新口味。圖／西雅圖極品咖啡提供
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（左起）芒果布丁、厚抹茶千層薄餅、芒果戚風蛋糕，7月11日上市。圖／星巴克提供
（左起）芒果布丁、厚抹茶千層薄餅、芒果戚風蛋糕，7月11日上市。圖／星巴克提供
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雲朵冰搖濃縮咖啡，售價130元至160元，7月11日上市。圖／星巴克提供
雲朵冰搖濃縮咖啡，售價130元至160元，7月11日上市。圖／星巴克提供
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哈密瓜白巧克力星冰樂，售價150元至190元，7月11日上市。圖／星巴克提供
哈密瓜白巧克力星冰樂，售價150元至190元，7月11日上市。圖／星巴克提供
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7月8日前在信義威秀中庭廣場有哈密瓜造景體驗區可拍照，坐上哈密瓜切片很可愛。記者...
7月8日前在信義威秀中庭廣場有哈密瓜造景體驗區可拍照，坐上哈密瓜切片很可愛。記者沈佩臻／攝影
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咖啡芒果巧克力

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