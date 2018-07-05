全城歡慶 馬來西亞喬治市登錄世界文化遺產十周年

2018-07-05 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



馬來西亞擁有豐富的歷史文化，其中檳城州喬治市(George Town)經由馬來人、中國人、印度人和歐洲人的貿易和文化交流，留下豐富的人文色彩，也有許多的歷史建築遺跡，並於2008年7月7日正式列入聯合國教科文組織世界文化遺產，今年正逢十週年紀念日。

今年喬治市展開慶祝活動，在7月7日當天從下午6點開始至晚上11點，除了有喬治市古蹟巡禮外，還有熱鬧活力的街頭慶典，以及精采的文化表演。主題內容為「POTENTIAL：承先啟後」，以繼承前人、啟發後代為出發點，對於喬治市多元文化遺產的守護及努力做出反思，進而開拓喬治市未來的潛力。透過傳統的慶典活動，讓民眾接觸喬治市的無形與有形文化遺產。

古蹟巡禮將帶民眾到喬治市不同信仰的宗教景點參訪，領會多元文化與宗教的和諧之美、互相包容共存，這正是喬治市的核心價值所在。街頭慶典則是系列活動中最活力的盛會，現場各個文化特色的歌舞表演，將帶來融合傳統藝術與當代詮釋的精采演出。