影／企業力挺 桃園石門國中橄欖球隊圓夢出征

2018-07-05 21:29 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



再傳企業支持學生圓夢。桃園市石門國中勇奪今年全國橄欖球錦標賽冠軍，卻受制於經費一度無法前往法國參加邀請賽。采盟免稅店得知後立即贊助經費，讓球隊昨晚順利搭機啟程前往法國巴黎拼鬥，采盟員工在桃園機場出境大廳為球員加油打氣，希望球隊有亮眼的表現，為國爭光。

桃園市龍潭區石門國中橄欖球隊有「石橄當」美名之稱，參加今年全國橄欖球錦標賽，橫掃傳統勁旅，勇奪睽違30年的全國橄欖球冠軍盃，並獲邀參加7月在法國舉行的巴黎盃國際橄欖球分齡賽，有機會與各國球員切磋球技，吸取國際比賽的經驗。

石門國中校方資源有限，球隊出國比賽的機票、住宿或是球具裝備更新，必須對外募款才能夠讓學生們圓夢。采盟免稅店獲悉球隊的困難，立即捐贈25萬元，當作球隊出國競賽經費，以及回國後續訓練設備的維護更新費用。

采盟免稅店董事長古素琴表示，采盟相當重視台灣運動教育發展，得知石門國中橄欖球隊經費短缺發生困難，希望能夠為想出國比賽的小球員們盡一份心力。年輕球員多多累積國際比賽的經驗，對他們未來的運動生涯非常重要，對台灣未來橄欖球運動的整體發展也很重要。