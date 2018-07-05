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院士選舉終現身 管中閔遇媒體只說這句話

簡嫚書用大亨堡形容女兒黃金 黃芥末有知也會哭哭

2018-07-05 19:46聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

歷經5個月新手媽媽生活的簡嫚書，已經瘦到比產前僅多1公斤的佳績，她笑著說把這1公斤都歸類為奶量好了，而這次出席HOGAN秋冬新款發表，她看起來狀態極佳，原來常自我警惕，「怕變成老妹，做瑜伽和皮拉提斯，要比少女更少女。」身為全職媽媽反而激起打扮自己的心，在家不要太像家庭主婦，很可惜孩子的爸看到她盛裝只會問：妳要出門嗎？

提到育兒趣事，她說有次正在吃飯，但女兒相當自我的在進行大號的流程，她本來想等長輩們都吃完再處理，沒想到女兒不賞臉開始扭動，她手一摸發現已經滿溢外洩，並形容她看一眼手上的東西是「就像大亨堡一樣」，讓在場人士感嘆以後如何面對黃芥末？而她也善用時間，掌握勤快敷臉來維持膚況，頻繁到女兒看到敷臉的她習以為常，不會嚇哭。

簡嫚書在活動中詮釋HOGAN秋冬全新鞋款，對於「瞬間長高7公分」重度上癮，「我身高比較不高，以前只有高跟鞋可以拉長身形，現在有舒適、時尚的HOGAN鞋可以穿，抱小孩也很安全，真是穿搭好配件。」秋冬季HOGAN新品延續旅程的主題，進入宇宙銀河（Galaxy Love），帶來星空漫步的細節點綴，包括金屬面料、銀色亮片、漸層霓光等，都為本季帶來搶眼的未來感；簡嫚書被小孩訓練得很有耐心之餘，眼神被說比較「慈祥」也令她莞爾，以往中性的她在穿搭上開始可以接受粉紅色，穿上金屬粉色皮革休閒鞋趕時髦。

特殊星砂材質、折射虹光也轉化為本季鞋履的細節，將銀河系轉為萬花筒，賦予各式各樣的創意元素。女鞋的MAXI H222是經典鞋型，運用星砂材質描繪出閃爍彩虹，或是用銀灰色星砂鋪滿鞋身，不但有未來感，也是高調的點睛單品；Active One是全新的鞋款，採用大量星砂材質點綴在皮革上，深淺不一的線條擷取璀璨流星劃過天際的意象。上一季新的ICUBE系列也從男鞋延伸到女款，採用超輕量材質打造柔韌鞋底，為長時間行走帶來舒適度，H365則有復古板鞋的造型，復古而簡約，是HOGAN品牌的入門鞋款。

將星砂延續到包款設計，變換為運動風的條紋，輕巧材質、大容量的托特包款，簡單時髦。男士鞋款的H383系列在鞋側以品牌經典「H」logo標誌，鞋後跟處則點綴撞色色塊，增加造型趣味；此外，部分鞋履以相當浮誇的螢光色兔毛包覆，展現無可被忽略的高調，甚為搶眼，或是粗獷的亮片高統鞋款，輔以鞋跟毛絨絨的點綴裝飾，既幽默又新潮，為鞋履搭配帶來新的樂趣。

黑色拼接金屬皮革男士休閒鞋，售價15,900元。圖／HOGAN提供
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黑色尼龍材質男士後背包，售價28,300元。圖／HOGAN提供
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簡嫚書以秋冬新款HOGAN MAXI H222白色皮革休閒鞋穿出增高的修長腿型效...
簡嫚書以秋冬新款HOGAN MAXI H222白色皮革休閒鞋穿出增高的修長腿型效果，售價22,900元；手拎黑色皮革水桶包，售價17,600元。記者蘇健忠／攝影
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H365金屬銀色皮革休閒鞋，售價14,000元。圖／HOGAN提供
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金屬粉色皮革休閒鞋，售價24,600元。圖／HOGAN提供
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金屬銀色皮革托特包，售價16,500元。圖／HOGAN提供
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Active One彩虹拼色磨面皮革休閒鞋，售價21,300元。圖／HOGAN提...
Active One彩虹拼色磨面皮革休閒鞋，售價21,300元。圖／HOGAN提供
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簡嫚書詮釋HOGAN ICUBE金屬粉色皮革休閒鞋18,900元，以及秋冬新款黑...
簡嫚書詮釋HOGAN ICUBE金屬粉色皮革休閒鞋18,900元，以及秋冬新款黑色皮革肩背包18,500元。記者蘇健忠／攝影
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