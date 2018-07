蔡詩芸變身女騎士 不管帥氣或柔美王陽明都喜番

歡慶70周年與「現代女騎士」的風采,打造了浪漫不羈的LONGCHAMP秋冬系列,蔡詩芸以帥勁褲裝、柔美洋裝詮釋充滿個性的新品,她說最近喜歡舒適實穿的洋裝,尤其喜愛輕盈款式,以束腰、腰帶設計,來展現女性的曲線身段。

蔡詩芸喜愛可以表現獨特、獨立女性特質的LONGCHAMP秋冬系列,優雅中帶點中性,她演繹褲裝款式也穿出現代女騎士的氣勢,近期她穿衣服都看心情,有時候很個性、有時候很女性,被問到王陽明喜歡她的哪一種面貌?她開心回答應該都喜歡吧。本季的女裝配件中,腰帶有多種變化,包括品牌標誌的奔馬造型,也成為皮帶釦環設計,或是寬幅的腰封,都是點睛細節;此外,以馬具、馬蹄、馬鞍等各式圖騰以及「奔騰駿馬」為印花的設計,也轉變為限量帆布大型提包、背心、外套的圖樣,用以慶賀品牌創立70周年,帶有民族風的流蘇、毛皮緄邊等曠野風情,也融入在鞋履或是包款之中。