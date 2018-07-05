蔡詩芸變身女騎士 不管帥氣或柔美王陽明都喜番 2018-07-05 19:27
聯合報 記者
楊詩涵
╱即時報導
歡慶70周年與「現代女騎士」的風采，打造了浪漫不羈的LONGCHAMP秋冬系列，蔡詩芸以帥勁褲裝、柔美洋裝詮釋充滿個性的新品，她說最近喜歡舒適實穿的洋裝，尤其喜愛輕盈款式，以束腰、腰帶設計，來展現女性的曲線身段。
蔡詩芸喜愛可以表現獨特、獨立女性特質的LONGCHAMP秋冬系列，優雅中帶點中性，她演繹褲裝款式也穿出現代女騎士的氣勢，近期她穿衣服都看心情，有時候很個性、有時候很女性，被問到王陽明喜歡她的哪一種面貌？她開心回答應該都喜歡吧。本季的女裝配件中，腰帶有多種變化，包括品牌標誌的奔馬造型，也成為皮帶釦環設計，或是寬幅的腰封，都是點睛細節；此外，以馬具、馬蹄、馬鞍等各式圖騰以及「奔騰駿馬」為印花的設計，也轉變為限量帆布大型提包、背心、外套的圖樣，用以慶賀品牌創立70周年，帶有民族風的流蘇、毛皮緄邊等曠野風情，也融入在鞋履或是包款之中。
包款部分則有繁花盛開的表現，包括極具品牌風格的Amazone包款，透過絨面皮革和流蘇，演繹民族風，或是運用垂直式壓縫飾邊技巧，表現幾何美感；絨面款式則以黑色或冷杉綠色的布料，妝點馬銜環刺繡。Cavalcade包款則是全新包款，發想靈感亦來自馬具輪廓；上一季熱賣的Mademoiselle Longchamp則以金屬扣眼營造搖滾風格，並混搭
紋皮革和絨面小牛皮，展現全新式樣，並且推出手拿包的精巧款，也可作為當下流行的腰包用法。而本季最讓女孩們尖叫的就是Give me a hug系列後背包與側背水桶小包，柔軟的兔毛共有蜜色、飛行藍、柿紅色、米色等全4色，毛茸茸的超級暖心可愛。 鱷魚 Longchamp Roseau Galop飛行藍70周年限量大型托特包，售價17,400元。圖／LONGCHAMP提供 分享 蔡詩芸穿莓紅色天鵝絨外套22,200元、襯衫26,700元、長褲15,900元、黑檀木色流蘇高跟靴33,900元，搭配Mademoiselle Longchamp橄欖綠鱷魚皮小牛皮包款43,200元。記者徐兆玄／攝影 分享 蔡詩芸穿奔馬圖騰真絲洋裝44,700元、黑檀木色高跟靴35,800元、絲巾6,400元，搭配Amazone酒紅色包款31,100元，展現女騎士的精神。記者徐兆玄／攝影 分享 Cavalcade南瓜黃斜背包，售價20,300元。圖／LONGCHAMP提供 分享 Amazone Dhiver灰色包款參考，售價21,400元。圖／LONGCHAMP提供 分享 Give Me A Hug飛行藍水桶包，售價18,900元。圖／LONGCHAMP提供 分享 Amazone冷杉綠肩背包，售價17,000元。圖／LONGCHAMP提供 分享 Give Me A Hug蜜色兔毛後背包，售價28,600元。圖／LONGCHAMP提供 分享 蔡詩芸穿莓紅色天鵝絨外套22,200元、襯衫26,700元、長褲15,900元、黑檀木色流蘇高跟靴33,900元，搭配Mademoiselle Longchamp橄欖綠鱷魚皮小牛皮包款43,200元。記者徐兆玄／攝影 分享 蔡詩芸穿奔馬圖騰真絲洋裝44,700元、黑檀木色高跟靴35,800元、絲巾6,400元，搭配Amazone酒紅色包款31,100元，展現女騎士的精神。記者徐兆玄／攝影 分享
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