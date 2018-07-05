親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

院士選舉終現身 管中閔遇媒體只說這句話

蔡詩芸變身女騎士 不管帥氣或柔美王陽明都喜番

2018-07-05 19:27聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

歡慶70周年與「現代女騎士」的風采，打造了浪漫不羈的LONGCHAMP秋冬系列，蔡詩芸以帥勁褲裝、柔美洋裝詮釋充滿個性的新品，她說最近喜歡舒適實穿的洋裝，尤其喜愛輕盈款式，以束腰、腰帶設計，來展現女性的曲線身段。

蔡詩芸喜愛可以表現獨特、獨立女性特質的LONGCHAMP秋冬系列，優雅中帶點中性，她演繹褲裝款式也穿出現代女騎士的氣勢，近期她穿衣服都看心情，有時候很個性、有時候很女性，被問到王陽明喜歡她的哪一種面貌？她開心回答應該都喜歡吧。本季的女裝配件中，腰帶有多種變化，包括品牌標誌的奔馬造型，也成為皮帶釦環設計，或是寬幅的腰封，都是點睛細節；此外，以馬具、馬蹄、馬鞍等各式圖騰以及「奔騰駿馬」為印花的設計，也轉變為限量帆布大型提包、背心、外套的圖樣，用以慶賀品牌創立70周年，帶有民族風的流蘇、毛皮緄邊等曠野風情，也融入在鞋履或是包款之中。

包款部分則有繁花盛開的表現，包括極具品牌風格的Amazone包款，透過絨面皮革和流蘇，演繹民族風，或是運用垂直式壓縫飾邊技巧，表現幾何美感；絨面款式則以黑色或冷杉綠色的布料，妝點馬銜環刺繡。Cavalcade包款則是全新包款，發想靈感亦來自馬具輪廓；上一季熱賣的Mademoiselle Longchamp則以金屬扣眼營造搖滾風格，並混搭鱷魚紋皮革和絨面小牛皮，展現全新式樣，並且推出手拿包的精巧款，也可作為當下流行的腰包用法。而本季最讓女孩們尖叫的就是Give me a hug系列後背包與側背水桶小包，柔軟的兔毛共有蜜色、飛行藍、柿紅色、米色等全4色，毛茸茸的超級暖心可愛。

Longchamp Roseau Galop飛行藍70周年限量大型托特包，售價1...
Longchamp Roseau Galop飛行藍70周年限量大型托特包，售價17,400元。圖／LONGCHAMP提供
分享
蔡詩芸穿莓紅色天鵝絨外套22,200元、襯衫26,700元、長褲15,900元、...
蔡詩芸穿莓紅色天鵝絨外套22,200元、襯衫26,700元、長褲15,900元、黑檀木色流蘇高跟靴33,900元，搭配Mademoiselle Longchamp橄欖綠鱷魚皮小牛皮包款43,200元。記者徐兆玄／攝影
分享
蔡詩芸穿奔馬圖騰真絲洋裝44,700元、黑檀木色高跟靴35,800元、絲巾6,4...
蔡詩芸穿奔馬圖騰真絲洋裝44,700元、黑檀木色高跟靴35,800元、絲巾6,400元，搭配Amazone酒紅色包款31,100元，展現女騎士的精神。記者徐兆玄／攝影
分享
Cavalcade南瓜黃斜背包，售價20,300元。圖／LONGCHAMP提供
Cavalcade南瓜黃斜背包，售價20,300元。圖／LONGCHAMP提供
分享
Amazone Dhiver灰色包款參考，售價21,400元。圖／LONGCHA...
Amazone Dhiver灰色包款參考，售價21,400元。圖／LONGCHAMP提供
分享
Give Me A Hug飛行藍水桶包，售價18,900元。圖／LONGCHAM...
Give Me A Hug飛行藍水桶包，售價18,900元。圖／LONGCHAMP提供
分享
Amazone冷杉綠肩背包，售價17,000元。圖／LONGCHAMP提供
Amazone冷杉綠肩背包，售價17,000元。圖／LONGCHAMP提供
分享
Give Me A Hug蜜色兔毛後背包，售價28,600元。圖／LONGCHA...
Give Me A Hug蜜色兔毛後背包，售價28,600元。圖／LONGCHAMP提供
分享
蔡詩芸穿莓紅色天鵝絨外套22,200元、襯衫26,700元、長褲15,900元、...
蔡詩芸穿莓紅色天鵝絨外套22,200元、襯衫26,700元、長褲15,900元、黑檀木色流蘇高跟靴33,900元，搭配Mademoiselle Longchamp橄欖綠鱷魚皮小牛皮包款43,200元。記者徐兆玄／攝影
分享
蔡詩芸穿奔馬圖騰真絲洋裝44,700元、黑檀木色高跟靴35,800元、絲巾6,4...
蔡詩芸穿奔馬圖騰真絲洋裝44,700元、黑檀木色高跟靴35,800元、絲巾6,400元，搭配Amazone酒紅色包款31,100元，展現女騎士的精神。記者徐兆玄／攝影
分享

鱷魚

相關新聞

PAUL & JOE回來啦 限量粉紅貓咪又賣萌

2018-07-05 20:12

簡嫚書用大亨堡形容女兒黃金 黃芥末有知也會哭哭

2018-07-05 19:46

格林童話幻化高級珠寶 布萊梅樂隊好有童趣

2018-07-05 19:22

乳頭、紅唇、招財貓限量必買！神戶夯甜點快閃台北8天

2018-07-05 19:22

Fendi高訂不只皮草 Valentino完美藝術

2018-07-05 19:20

從LINE WEBTOON發跡 《與神同行》原創漫畫家劇透續集

2018-07-05 19:15

吃炸雞選這天最省！ 頂呱呱推超值套餐組合

2018-07-05 19:13

3大餐廳瘋世足迎接4強賽 限量入場券、預測抽電視

2018-07-05 18:28

父親節爸氣好禮搶先開跑 電鬍刀按摩椅體貼老爸辛勞

2018-07-05 17:52

詹姆斯哈登不只是閃靈刷手 更是穿搭模範生

2018-07-05 17:30

最潮肉舖前進台北晶華酒店 賣火腿也賣「肉抱枕」！

2018-07-05 16:44

台灣首賣！「灌籃高手」澤北榮治經典戰靴能不買嗎？

2018-07-05 16:35

賴英里閃辭，蔡伯瀚接任寒舍餐旅董事長

2018-07-05 16:30

Cookie來了！搶先全球 香港迪士尼樂園登場

2018-07-05 16:17

只有一天！TWG Tea馬卡龍買6送6

2018-07-05 16:16

五款超夯零食 網友激推曬圖、賣場狂銷

2018-07-05 16:15

「好奶就該自己賣」鮮乳坊年年打造新牧場品牌

2018-07-05 15:46

熬夜看世足賽8強對戰！想看門道別忘這些　

2018-07-05 15:18

古董表 轉動百年風華

2018-07-05 14:47

亞尼克YTM無人站開進北捷 月底54站都能買生乳捲

2018-07-05 14:39

木村光希驚艷香奈兒高訂秀 愛用這些彩妝完成清新美顏

2018-07-05 13:35

引爆信義區排隊熱潮 宇宙明星BT21魅力登台

2018-07-05 12:58

余文樂魅力加持 限量腕表好搶手

2018-07-05 12:29

【IP授權】親子手作文創生活 啵啵樂園一號店新開幕啦！

2018-07-05 11:43

巴黎看Fendi高訂 孫芸芸拎20萬包穿毛衣熱歪

2018-07-05 11:40

聯合報+CoCo辦抽獎 飆涼先暖身

2018-07-05 09:45

影／孩童看「赤裸裸」人體 認識男女構造從小開始

2018-07-05 07:57

Dior秋冬形象廣告 法國新浪潮時期的知性品味

2018-07-04 23:43

烏木屏風的華麗 CHANEL幻化珠寶

2018-07-04 23:33

伯爵頂級珍稀工藝腕表登台 微型藝術的旅程

2018-07-04 23:20

遊艇度假奢華感上手 柚木新表現

2018-07-04 22:41

巴黎高級訂製服周的珠寶饗宴

2018-07-04 22:10

CHAUMET非洲取經 高訂珠寶藏深意

2018-07-04 21:51

雪花秀2018限量系列飄仙氣 戀愛感桃花妝靠它

2018-07-04 21:36

喚起夏季食慾 泰集推新菜月底前八折優惠

2018-07-04 21:01

有夠「鯊」！雅典Deep Dive千米潛水表霸氣十足

2018-07-04 19:49

晚了買不到 碧麗妃聯名LISA LARSON好療癒

2018-07-04 19:45

全聯美國周新美點 12款水果甜點銅板價起

2018-07-04 19:32

中部動漫祭今登場 龜子小泱人氣爆棚

2018-07-04 19:12
看更多

熱門文章

科技業6年存200萬都泡湯 他30歲想簽志願役

2018-07-05 12:01

老虎堂買一送一引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱

2018-07-05 13:46

瑪莉亞颱風成中颱機率大 南部下周二恐大雨

2018-07-05 10:30

鄭明典：瑪麗亞颱風將進入快速發展期 強度會再增強

2018-07-05 07:05

第8號颱風生成 對台影響程度觀察中

2018-07-04 21:38

台灣旅客遊輪上抗議行程大改 麗星發零用金補償

2018-07-04 22:38

不只老鼠、裸女、蛇 北捷曾被當成「運屍車」

2018-07-05 09:00

吳德榮：中南部今局部降雨 輕颱瑪莉亞逐漸增強

2018-07-05 06:15

女友老講「貴就是有差」 他怨公主病5症狀反被酸

2018-07-05 10:09

line交辦公務算不算加班？ 勞動部這麼說

2018-07-05 12:23

如何把握糖尿病前期 醫生這樣建議

2018-07-04 23:44

氣象局預測瑪麗亞颱風 10日最靠近台灣

2018-07-05 17:46

彭啟明：輕颱瑪莉亞 下周一二可能最接近台灣

2018-07-05 08:07

日人側目…公車廣播無效 台遊客放任小孩大合唱

2018-07-05 15:06

颱風瑪莉亞路徑西修 不排除接近台灣

2018-07-05 17:36

房租育兒老公都不付 她心酸「結婚後無法存錢」

2018-07-05 10:35

開冷氣要除濕嗎？ 開口向上？ 醫師教善用電風扇健康對策

2018-07-05 11:33

老虎堂促銷買氣不減 她直言：何必花錢支持騙子？

2018-07-05 16:21

屏東豪雨特報！高雄台南大雨

2018-07-05 06:20

瑪莉亞颱風對台影響與否？ 觀察有三重點

2018-07-05 11:06

中南部雨勢趨緩 10日開始又不穩定

2018-07-05 05:03

妯娌之間／歲月是我們的潤滑劑

2018-07-05 06:00

巴黎看Fendi高訂 孫芸芸拎20萬包穿毛衣熱歪

2018-07-05 11:40

雨下不停！ 旗山中正路塌陷封路 高美大橋有坑洞

2018-07-05 11:39

輕颱瑪莉亞未來是否影響台灣 高壓是關鍵

2018-07-05 14:11

生活點滴／我這樣帶孩子看表演

2018-07-05 06:00

象鼻岩珊瑚群讓人驚呆 潛水教練：怎忍心蓋深澳電廠？

2018-07-05 14:47

達人分享節電4妙招 每期省700元

2018-07-04 23:48

英研究：喝咖啡延年益壽 無咖啡因也無妨

2018-07-04 23:06

夏天電費飆漲傷荷包 達人教家電節電4招

2018-07-05 11:47

GODIVA芒果霜淇淋來了！果泥+白巧克力好療癒

2018-07-04 21:03

你不知道的8大航空業祕辛！托盤桌幾乎沒清過最驚悚

2018-07-05 18:25

狂吹冷氣 小心「病態大樓症候群」

2018-07-04 23:46

木村光希驚艷香奈兒高訂秀 愛用這些彩妝完成清新美顏

2018-07-05 13:35

老鼠之亂／北捷車廂百人暴衝 「應有疏散機制」

2018-07-04 23:33

研究：堅果可能有助提高男性生育力

2018-07-04 22:28

親子手牽手／讓月光海按摩內心的疲憊

2018-07-05 06:00

Dior秋冬形象廣告 法國新浪潮時期的知性品味

2018-07-04 23:43

顛覆刻板印象！ 調查顯示中年人快閃離職比例最高

2018-07-05 14:22

遭國人嫌翻…墾丁登外國客最愛景點

2018-07-04 23:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top