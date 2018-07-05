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乳頭、紅唇、招財貓限量必買！神戶夯甜點快閃台北8天

2018-07-05 19:22聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

神戶巧克力品牌Mme KIKI自2001年創立至今，與蜷川實花等藝術家聯名合作走紅，7月5日起一連八天快閃台北美福大飯店，不只與飯店聯名再現著名「魅惑紅唇起司蛋糕」，連寫實到令人臉紅心跳的乳頭造型「歲月的痕跡」、內含籤詩的台灣獨賣款「招財幸運貓」等造型巧克力都買得到。

台北美福大飯店即日起攜手Mme KIKI舉辦「神戶精品巧克力」快閃，此次合作不只帶來與多位現代藝術家合作的人氣巧克力，還與美福大飯店點心房主廚黃伯欽合作再現「魅惑紅唇起司蛋糕」，7月5日至7月12日在Moment café & bakery可以品嘗得到，每款NT$280+10%起，內用及外帶均可，限量供應。

Mme KIKI社長德本賀世子2001年於神戶創立Mme KIKI，命名起源自法國藝術家Alice Prin。身兼畫家、歌手及模特兒等多重身份的Alice Prin，以KIKI為藝名活躍於藝術界，德本賀世子被她自由不羈的個性深深吸引，因此創造出此品牌。長年下來Mme KIKI與多位日本當代藝術家合作，以法芙娜巧克力為基底，創作出造型吸睛的巧克力甜品。

此次帶來的巧克力有台灣金色限定款「招財幸運貓」，此款與代美術家Hiroko Ichihara合作，以幸運籤餅發想，結合招財貓逗趣造型，背後還有可愛蝴蝶結，十足細膩；日本版招財貓為巧克力色，台灣版為習俗中象徵吉祥的金色，撥開招財貓，內藏籤詩如「把洗好的衣服，連我的心情一起折好」、「再怎麼厭煩，也要活得不平凡」，小驚喜暗藏其中，每只售價280元。

另一款「歲月的痕跡」則與日本現代藝術家Makoto Aida合作，以稚嫩到熟齡女性乳頭為主角，以巧克力細膩仿真、栩栩如生，而背後故事源自日本歌山縣一間專為女性疾病祈福的慈尊寺，如祈求順產、授乳、育兒及乳癌痊癒等；因此基於對女性的尊敬而推出，同時象徵母性育兒艱辛及打破女性框架等意義，每盒8款，售價1,860元。

其他還有日法混搭元素「邂逅」等，每盒8入1,380元起。至於「魅惑紅唇起司蛋糕」靈感來自曾為KIKI男友的美國攝影家Man Ray作品「天空中的唇印」，以奶油起司慕斯、海綿蛋糕及草莓覆盆莓果醬層次搭配，另加入法國VALRHONA白巧克力塗層及沙布雷餅乾，每份280元、7吋1,860元。

「歲月的痕跡」一盒8入售價1,860元。記者沈佩臻／攝影
「歲月的痕跡」一盒8入售價1,860元。記者沈佩臻／攝影
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「歲月的痕跡」需耗時一日才能完成，Mme KIKI與現代藝術家Makoto Ai...
「歲月的痕跡」需耗時一日才能完成，Mme KIKI與現代藝術家Makoto Aida合作。記者謝欣倫／攝影
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招財幸運貓做工細膩，每只售價280元。記者謝欣倫／攝影
招財幸運貓做工細膩，每只售價280元。記者謝欣倫／攝影
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Mme KIKI點心主廚間瀬順子（左）與台北美福大飯店點心房主廚黃伯欽（右）共同...
Mme KIKI點心主廚間瀬順子（左）與台北美福大飯店點心房主廚黃伯欽（右）共同再現「魅惑紅唇起司蛋糕」。記者謝欣倫／攝影
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招財幸運貓台灣金色款，撥開招財貓巧克力內含籤詩。記者沈佩臻／攝影
招財幸運貓台灣金色款，撥開招財貓巧克力內含籤詩。記者沈佩臻／攝影
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Mme KIKI巧克力組，瀨戶內檸檬、小豆島醬油及京都抹茶共3種口味，3條入售價...
Mme KIKI巧克力組，瀨戶內檸檬、小豆島醬油及京都抹茶共3種口味，3條入售價860元。圖／台北美福大飯店提供
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招財幸運貓籤詩寫著「與其想日子怎麼過下去，還不如繼續走下去」。記者沈佩臻／攝影
招財幸運貓籤詩寫著「與其想日子怎麼過下去，還不如繼續走下去」。記者沈佩臻／攝影
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「邂逅」以日法食材元素展現人與都市間的關係，8入1,380元，以京都和紙製作容器...
「邂逅」以日法食材元素展現人與都市間的關係，8入1,380元，以京都和紙製作容器，由美術家松本尚設計圖樣。記者謝欣倫／攝影
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魅惑紅唇起司蛋糕，單入280元，7吋1,860元。圖／台北美福大飯店提供
魅惑紅唇起司蛋糕，單入280元，7吋1,860元。圖／台北美福大飯店提供
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巧克力藝術家

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