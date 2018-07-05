格林童話幻化高級珠寶 布萊梅樂隊好有童趣

2018-07-05 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



用童話故事為題材的珠寶創作，一直是法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最擅長的。在巴黎高級訂製服週期間，梵克雅寶發表全新的頂級珠寶系列Quatre contes de Grimm，用璀璨繽紛的寶石，述說格林兄弟創作的四大童話故事：《十二位跳舞的公主》、《金鳥》、 《三片羽毛》及 《布萊梅樂隊》。故事本身或是情節與珠寶、或是傳遞友誼、愛情、希望。多件作品以品牌擅長的可轉換式設計製作，並重新演繹經典的精靈仙子與芭蕾舞伶胸針，洋溢詩意與童趣，自成一個迷人的奇幻國度。

最為人所知的《布萊梅樂隊》講述驢子、狗兒、貓兒和公雞齊心協力成功驅逐強盜的故事。同名胸針以玫瑰金浮雕驢子、狗兒、貓兒 和公雞肖像，以金字塔形式排列於象徵夜空的深藍色青金石背景上，可轉換配戴方式的這款胸針還能將動物圖案轉到背面，變換成典雅的黃K金枝葉圖案。以《十二位跳舞的公主》為主題的創作，自然有品牌擅長的芭蕾舞伶胸針演繹跳舞的公主，而夜間於秘密城堡舉辦的舞會，以及前往舞會沿途由鑽石和珠寶組成的風景，也都啟發梵克雅寶的創作。

《金鳥》系列一枚20克拉的黃色剛玉戒指，象徵了開啟這個故事的金蘋果。造型具體的胸針則描繪了富麗的奇幻金鳥和故事的主人翁小王子，展現童趣。 金鳥一身珍貴的羽毛，化作一套鑲嵌可轉換圖案的項鍊與胸針：棕櫚葉圖案裝飾的項鍊，配有特殊的珠寶扣機關，讓鑲嵌一枚3.31克拉母綠切割艷彩黃鑽的構件，可化作羽毛胸針或垂墜於項鍊中央配戴。