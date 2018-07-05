Fendi高訂不只皮草 Valentino完美藝術
2018秋冬高級訂製服周於巴黎時間7月4日晚間落幕，高訂協會並特地於巴黎小皇宮舉辦慶功雞尾酒會。最後一天由皮草起家的Fendi展現皮草以外的精湛工藝，壓軸的Valentino則以純粹的服裝藝術為本季劃上句點。台灣名媛孫芸芸與特地為Fendi高級訂製服飛往巴黎看秀，以一席秋冬灰色洋裝搭配大耳環與紅色短靴優雅亮相，手上更拎了最新的FF logo Peekaboo包。
新世代消費者更重視保育、加上近年觀念改變，包括古馳、凡賽斯等設計師都陸續宣布拒絕使用皮草。以皮草出名的Fendi，此次秀上有多件嘗試透過全新材質創作彷彿真實皮草質感的作品，例如一開秀看似拼接彩色皮草的大衣，其實是用彩色薄紗拼接而成的，多件「皮草感」洋裝則是加熱的亮片刺繡或特殊處理的烏干紗；跨出以往「舒適圈」的創作備受好評，也展現品牌在材質研發上的用心。Fendi的CEO Serge Brunschwig也在秀後表示，他們純粹希望提供顧客更多選擇，故也不會放棄使用皮草。
Valentino則呈現充滿藝術性的一季。創意總監Piccioli 表示，高級訂製服與時裝不同在於一般時裝會反映時代，高級訂製服則展現更深層的美學觀。這季他透過18、19世紀繪畫所描繪的希臘神話，揉合60年代彷彿大衛鮑伊舞台裝扮的金屬與鮮豔色彩，展現華麗、古典、又摩登的跨時空美學。日裝上各種繁複的神話人物刺繡圖案，他自己形容是：「文藝復興遇見凡爾賽與60年代」，例如相擁的綠色太陽神阿波羅與達芙妮。多套晚裝以純粹的色彩展現驚人的份量感與對布料的掌控能力；除了金色與品牌著名的紅色，各種深淺素材與刺繡呈現的綠，也為晚裝「參差對照」完美配色。
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