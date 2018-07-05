Fendi高訂不只皮草 Valentino完美藝術

2018-07-05 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



2018秋冬高級訂製服周於巴黎時間7月4日晚間落幕，高訂協會並特地於巴黎小皇宮舉辦慶功雞尾酒會。最後一天由皮草起家的Fendi展現皮草以外的精湛工藝，壓軸的Valentino則以純粹的服裝藝術為本季劃上句點。台灣名媛孫芸芸與特地為Fendi高級訂製服飛往巴黎看秀，以一席秋冬灰色洋裝搭配大耳環與紅色短靴優雅亮相，手上更拎了最新的FF logo Peekaboo包。

新世代消費者更重視保育、加上近年觀念改變，包括古馳、凡賽斯等設計師都陸續宣布拒絕使用皮草。以皮草出名的Fendi，此次秀上有多件嘗試透過全新材質創作彷彿真實皮草質感的作品，例如一開秀看似拼接彩色皮草的大衣，其實是用彩色薄紗拼接而成的，多件「皮草感」洋裝則是加熱的亮片刺繡或特殊處理的烏干紗；跨出以往「舒適圈」的創作備受好評，也展現品牌在材質研發上的用心。Fendi的CEO Serge Brunschwig也在秀後表示，他們純粹希望提供顧客更多選擇，故也不會放棄使用皮草。