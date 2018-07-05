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氣象局預測瑪麗亞颱風 10日最靠近台灣

從LINE WEBTOON發跡 《與神同行》原創漫畫家劇透續集

2018-07-05 19:15聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

現代人不只用手機追劇，追漫畫的族群也為數不少。行動漫畫平台LINE WEBTOON歡慶在台上線滿四週年，短短四年來已累積超過36億的瀏覽量，成為台灣最大行動漫畫平台。LINE WEBTOON特別邀請電影《與神同行》原創漫畫《與神同行－神的審判》作者韓國人氣漫畫家周浩旻來台分享，除了針對原創作品多元發展的可能性及經驗，與台港創作者相互交流激盪，期許能將更多新穎題材的創作登上國際舞台之外，更搶先劇透電影續集會從會從其原創漫畫的第二部、第三部取材，除了描述陽間的神，還可以更了解被陰間使者遺忘的過去。

經過四年的耕耘，LINE WEBTOON平台的繁體中文創作者數量驚人，為全球僅次於韓國擁有最多作家的市場，目前81位繁體原創作者已推出近7,500話精彩內容，其中更有24部作品瀏覽量突破千萬。當中40%的作家透過原創漫畫大賽、漫畫新秀賽成功出道，開啟漫畫家生涯。而參與原創漫畫大賽與漫畫新秀賽的素人作家四年來也持續成長，投稿新星專區作品數累積近5,500部，顯示LINE WEBTOON已成為在地作家踏出第一步，邁向職業漫畫家道路的圓夢途徑。除了豐沛的創作力，LINE WEBTOON也觀察到台灣讀者的線上閱讀黏著度相當高，平均每天會花21分鐘看漫畫，平均觀看話數高達11.3話，讀者群以女性（62%）居多，超過半數（55%）是13到24歲的年輕族群。

歡慶LINE WEBTOON平台在台推出四週年，即日起至7月11日，只要完成任務一：在《與夢想同行－音樂特輯》漫畫作品中按滿6顆愛心、任務二：觀看《與神同行－神的審判》第二部前2話，以及任務三：觀看8月8日即將上映的《與神同行：最終審判》電影預告（https://lin.ee/2r30hET/wttw），就可獲得點數6點（限量3萬名），再抽《與神同行：最終審判》電影交換券與KKBOX體驗卡，點此立即參與：https://lin.ee/5hDwlut/wttw。

LINE WEBTOON歡度四週年，台、港、韓人氣漫畫家同台對談，分享創作理念。...
LINE WEBTOON歡度四週年，台、港、韓人氣漫畫家同台對談，分享創作理念。圖／LINE提供
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LINE WEBTOON登台四年成果豐碩，也培養出數量僅次於韓國的繁體中文創作者...
LINE WEBTOON登台四年成果豐碩，也培養出數量僅次於韓國的繁體中文創作者。記者黃筱晴／攝影
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LINE WEBTOON與KKBOX攜手推出《與夢想同行-音樂特輯》，期間限定每...
LINE WEBTOON與KKBOX攜手推出《與夢想同行-音樂特輯》，期間限定每日連載。圖／LINE提供
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