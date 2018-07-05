3大餐廳瘋世足迎接4強賽 限量入場券、預測抽電視

2018-07-05 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



2018世足賽如火如荼開打中，目前8強球隊已出爐，迎接4強賽到來，各大餐廳也使出渾身解數拉客。GB鮮釀餐廳推出限量世足決賽入場券，可搭指定餐酒，邊吃邊看球賽更對味。金色三麥冠軍夜推出暢飲派對及世足限定好禮，成功預測冠軍再抽電視。板橋凱撒飯店義式餐廳規畫4人同行分享餐、6道美食3,680元起，7月15日前用餐，可參加預測前四強抽餐券。

1.GB鮮釀餐廳

GB鮮釀餐廳與球迷一同瘋世足，球賽期間延長營業時間，由台北敦北店率先開跑，直到四強賽即時轉播至比賽結束，其他門市則在世足決賽日延長營業時間。此外，世足決賽日會推出限時限量世足決賽專屬門票，球迷可以憑票劃位選最佳視角，入場費每人800元，還可兌換世足餐點，品嘗多款鮮釀啤酒、指定調酒。若想外帶在家看也行，7月底前推出iCAN罐裝鮮釀啤酒買2送1，或啤酒外帶壺填充2杯送2杯等優惠。

2.金色三麥餐廳

世足總冠軍賽於7月15日開打，金色三麥餐廳推出冠軍之夜活動，除了指定門市延長營業時間外，像是台北美麗華店推出跨夜挺冠軍暢飲派對，當天晚上10點起，每人799元可享有精釀啤酒無限暢飲、三麥世足限量冠軍啤酒杯與2018世足FIFA官方紀念球等世足限定好禮。成功預測冠軍隊伍再抽三星高畫質電視。其他指定門市當天晚上10點後點啤酒就送冠軍抽獎券，也同樣可抽電視。現場報名「全民麥亂踢」數位遊戲，獲勝隊伍可得限量世足造型酒杯與冠軍認證卡，憑卡可免費霸飲精釀啤酒半年。

3.板橋凱撒大飯店卡拉拉義式餐廳

看準消費者愛共享趨勢，板橋凱撒大飯店卡拉拉義式餐廳除了即日起推出4人同行「義」起分享餐，包含沙拉、前菜、主菜、甜點及紅酒搭配等選擇，每份3,680元起。同時搭上世足話題，即日起到7月15日前點購分享餐，就可以現場加購酒類與飲料類買1送1，若是用餐客人，還可參加預測前4強，有機會將分享餐免費餐券帶回家。