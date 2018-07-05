親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

氣象局預測瑪麗亞颱風 10日最靠近台灣

中研院公布21名新科院士 完整名單看這裡

3大餐廳瘋世足迎接4強賽 限量入場券、預測抽電視

2018-07-05 18:28聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

2018世足賽如火如荼開打中，目前8強球隊已出爐，迎接4強賽到來，各大餐廳也使出渾身解數拉客。GB鮮釀餐廳推出限量世足決賽入場券，可搭指定餐酒，邊吃邊看球賽更對味。金色三麥冠軍夜推出暢飲派對及世足限定好禮，成功預測冠軍再抽電視。板橋凱撒飯店義式餐廳規畫4人同行分享餐、6道美食3,680元起，7月15日前用餐，可參加預測前四強抽餐券。

1.GB鮮釀餐廳

GB鮮釀餐廳與球迷一同瘋世足，球賽期間延長營業時間，由台北敦北店率先開跑，直到四強賽即時轉播至比賽結束，其他門市則在世足決賽日延長營業時間。此外，世足決賽日會推出限時限量世足決賽專屬門票，球迷可以憑票劃位選最佳視角，入場費每人800元，還可兌換世足餐點，品嘗多款鮮釀啤酒、指定調酒。若想外帶在家看也行，7月底前推出iCAN罐裝鮮釀啤酒買2送1，或啤酒外帶壺填充2杯送2杯等優惠。

2.金色三麥餐廳

世足總冠軍賽於7月15日開打，金色三麥餐廳推出冠軍之夜活動，除了指定門市延長營業時間外，像是台北美麗華店推出跨夜挺冠軍暢飲派對，當天晚上10點起，每人799元可享有精釀啤酒無限暢飲、三麥世足限量冠軍啤酒杯與2018世足FIFA官方紀念球等世足限定好禮。成功預測冠軍隊伍再抽三星高畫質電視。其他指定門市當天晚上10點後點啤酒就送冠軍抽獎券，也同樣可抽電視。現場報名「全民麥亂踢」數位遊戲，獲勝隊伍可得限量世足造型酒杯與冠軍認證卡，憑卡可免費霸飲精釀啤酒半年。

3.板橋凱撒大飯店卡拉拉義式餐廳

看準消費者愛共享趨勢，板橋凱撒大飯店卡拉拉義式餐廳除了即日起推出4人同行「義」起分享餐，包含沙拉、前菜、主菜、甜點及紅酒搭配等選擇，每份3,680元起。同時搭上世足話題，即日起到7月15日前點購分享餐，就可以現場加購酒類與飲料類買1送1，若是用餐客人，還可參加預測前4強，有機會將分享餐免費餐券帶回家。

聯合報提醒您：開車不喝酒 未成年請勿飲酒！

板橋凱撒大飯店卡拉拉義式餐廳，推出義起分享四人套餐。圖／板橋凱撒飯店提供
板橋凱撒大飯店卡拉拉義式餐廳，推出義起分享四人套餐。圖／板橋凱撒飯店提供
分享
GB鮮釀餐廳針對世足決賽日推出限時限量世足決賽專屬門票，球迷可以憑票劃位選最佳視...
GB鮮釀餐廳針對世足決賽日推出限時限量世足決賽專屬門票，球迷可以憑票劃位選最佳視角，還可選擇兌換世足餐點，入場費每人800元。圖／GB鮮釀餐廳提供
分享
卡拉拉義式餐廳推出用分享餐就可以參加預測冠軍活動，有機會抽中餐券。圖／GB鮮釀餐...
卡拉拉義式餐廳推出用分享餐就可以參加預測冠軍活動，有機會抽中餐券。圖／GB鮮釀餐廳提供
分享
金色三麥餐廳於世足總冠軍賽當晚推出系列活動。圖／金色三麥提供
金色三麥餐廳於世足總冠軍賽當晚推出系列活動。圖／金色三麥提供
分享

凱撒甜點

相關新聞

父親節爸氣好禮搶先開跑 電鬍刀按摩椅體貼老爸辛勞

2018-07-05 17:52

詹姆斯哈登不只是閃靈刷手 更是穿搭模範生

2018-07-05 17:30

最潮肉舖前進台北晶華酒店 賣火腿也賣「肉抱枕」！

2018-07-05 16:44

台灣首賣！「灌籃高手」澤北榮治經典戰靴能不買嗎？

2018-07-05 16:35

賴英里閃辭，蔡伯瀚接任寒舍餐旅董事長

2018-07-05 16:30

Cookie來了！搶先全球 香港迪士尼樂園登場

2018-07-05 16:17

只有一天！TWG Tea馬卡龍買6送6

2018-07-05 16:16

五款超夯零食 網友激推曬圖、賣場狂銷

2018-07-05 16:15

「好奶就該自己賣」鮮乳坊年年打造新牧場品牌

2018-07-05 15:46

熬夜看世足賽8強對戰！想看門道別忘這些　

2018-07-05 15:18

古董表 轉動百年風華

2018-07-05 14:47

亞尼克YTM無人站開進北捷 月底54站都能買生乳捲

2018-07-05 14:39

木村光希驚艷香奈兒高訂秀 愛用這些彩妝完成清新美顏

2018-07-05 13:35

引爆信義區排隊熱潮 宇宙明星BT21魅力登台

2018-07-05 12:58

余文樂魅力加持 限量腕表好搶手

2018-07-05 12:29

【IP授權】親子手作文創生活 啵啵樂園一號店新開幕啦！

2018-07-05 11:43

巴黎看Fendi高訂 孫芸芸拎20萬包穿毛衣熱歪

2018-07-05 11:40

聯合報+CoCo辦抽獎 飆涼先暖身

2018-07-05 09:45

影／孩童看「赤裸裸」人體 認識男女構造從小開始

2018-07-05 07:57

Dior秋冬形象廣告 法國新浪潮時期的知性品味

2018-07-04 23:43

烏木屏風的華麗 CHANEL幻化珠寶

2018-07-04 23:33

伯爵頂級珍稀工藝腕表登台 微型藝術的旅程

2018-07-04 23:20

遊艇度假奢華感上手 柚木新表現

2018-07-04 22:41

巴黎高級訂製服周的珠寶饗宴

2018-07-04 22:10

CHAUMET非洲取經 高訂珠寶藏深意

2018-07-04 21:51

雪花秀2018限量系列飄仙氣 戀愛感桃花妝靠它

2018-07-04 21:36

喚起夏季食慾 泰集推新菜月底前八折優惠

2018-07-04 21:01

有夠「鯊」！雅典Deep Dive千米潛水表霸氣十足

2018-07-04 19:49

晚了買不到 碧麗妃聯名LISA LARSON好療癒

2018-07-04 19:45

全聯美國周新美點 12款水果甜點銅板價起

2018-07-04 19:32

中部動漫祭今登場 龜子小泱人氣爆棚

2018-07-04 19:12

今夏台北藝穗節 5百場盛典輪番登場

2018-07-04 19:09

2周賣10萬杯！兩大超商推超夯「西西里檸檬咖啡」

2018-07-04 18:55

范少勳、簡廷芮人氣夯 代言潮流服飾

2018-07-04 18:38

莫爾頓牛排館滿40歲！炎夏經典套餐2,388元起

2018-07-04 18:33

夏姿聯手迪士尼 東方風的米奇米妮好新奇

2018-07-04 18:22

星巴克夏日樂園！5大區超好拍 現場直接印出IG照

2018-07-04 17:31

張梓琳這長腿真的很不科學 看高訂和茱麗葉畢諾許同框

2018-07-04 17:18

網美新選「美國冰淇淋霸主」登台　多口味、低熱量

2018-07-04 17:13
看更多

熱門文章

鄭明典：瑪麗亞颱風將進入快速發展期 強度會再增強

2018-07-05 07:05

第8號颱風生成 對台影響程度觀察中

2018-07-04 21:38

老虎堂買一送一引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱

2018-07-05 13:46

瑪莉亞颱風成中颱機率大 南部下周二恐大雨

2018-07-05 10:30

科技業6年存200萬都泡湯 他30歲想簽志願役

2018-07-05 12:01

台灣旅客遊輪上抗議行程大改 麗星發零用金補償

2018-07-04 22:38

不只老鼠、裸女、蛇 北捷曾被當成「運屍車」

2018-07-05 09:00

吳德榮：中南部今局部降雨 輕颱瑪莉亞逐漸增強

2018-07-05 06:15

女友老講「貴就是有差」 他怨公主病5症狀反被酸

2018-07-05 10:09

line交辦公務算不算加班？ 勞動部這麼說

2018-07-05 12:23

台北榮總內鬥？副院長陳適安保留法律追訟權

2018-07-04 19:00

如何把握糖尿病前期 醫生這樣建議

2018-07-04 23:44

彭啟明：輕颱瑪莉亞 下周一二可能最接近台灣

2018-07-05 08:07

北捷「屍速列車」好危險 學者：若不是老鼠而是鄭捷？

2018-07-04 19:15

西南氣流彰化縣部分鄉鎮淹水嚴重 是天災還是人禍？

2018-07-04 20:06

背電池下玉山包商給8千 臨時工少賺3775元

2018-07-04 20:12

日人側目…公車廣播無效 台遊客放任小孩大合唱

2018-07-05 15:06

房租育兒老公都不付 她心酸「結婚後無法存錢」

2018-07-05 10:35

開冷氣要除濕嗎？ 開口向上？ 醫師教善用電風扇健康對策

2018-07-05 11:33

屏東豪雨特報！高雄台南大雨

2018-07-05 06:20

老虎堂促銷買氣不減 她直言：何必花錢支持騙子？

2018-07-05 16:21

瑪莉亞颱風對台影響與否？ 觀察有三重點

2018-07-05 11:06

中南部雨勢趨緩 10日開始又不穩定

2018-07-05 05:03

妯娌之間／歲月是我們的潤滑劑

2018-07-05 06:00

雨下不停！ 旗山中正路塌陷封路 高美大橋有坑洞

2018-07-05 11:39

2周賣10萬杯！兩大超商推超夯「西西里檸檬咖啡」

2018-07-04 18:55

輕颱瑪莉亞未來是否影響台灣 高壓是關鍵

2018-07-05 14:11

巴黎看Fendi高訂 孫芸芸拎20萬包穿毛衣熱歪

2018-07-05 11:40

生活點滴／我這樣帶孩子看表演

2018-07-05 06:00

達人分享節電4妙招 每期省700元

2018-07-04 23:48

夏天電費飆漲傷荷包 達人教家電節電4招

2018-07-05 11:47

英研究：喝咖啡延年益壽 無咖啡因也無妨

2018-07-04 23:06

GODIVA芒果霜淇淋來了！果泥+白巧克力好療癒

2018-07-04 21:03

象鼻岩珊瑚群讓人驚呆 潛水教練：怎忍心蓋深澳電廠？

2018-07-05 14:47

氣象局預測瑪麗亞颱風 10日最靠近台灣

2018-07-05 17:46

狂吹冷氣 小心「病態大樓症候群」

2018-07-04 23:46

木村光希驚艷香奈兒高訂秀 愛用這些彩妝完成清新美顏

2018-07-05 13:35

老鼠之亂／北捷車廂百人暴衝 「應有疏散機制」

2018-07-04 23:33

研究：堅果可能有助提高男性生育力

2018-07-04 22:28

親子手牽手／讓月光海按摩內心的疲憊

2018-07-05 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top