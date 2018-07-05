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父親節爸氣好禮搶先開跑 電鬍刀按摩椅體貼老爸辛勞

2018-07-05 17:52聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

雖然七月才剛開始，但體貼的你肯定已經開始為老爸的父親節禮物開始物色好商品。Braun德國百靈父親節檔期推出多款優惠組合，其中首推「Braun × Dyson頂級限量組」，內容包含諧震音波電鬍刀9299s搭配Dyson V7 Trigger吸塵器，父親節限定價19,888元，幾近半價超優惠！「寵愛老爸必Buy組」則是買智能音波電鬍刀7840s送Honeywell空氣清淨機HPA-100APTW，另外還有買冰感電鬍刀CT4送OSTER Ball隨鮮瓶果汁機、買靈動電鬍刀5030s加1元送OMRON體脂計HBF-214等超值優選組合。另外，即日起至8月31日止，買德國百靈電鬍刀3系列（含）以上，上網登錄資料、上傳發票與保固卡照片，即有機會抽中Apple Watch Series 3與國泰健康管理一對一健康顧問服務，不只幫老爸打理面子，也要顧健康。

如果老爸是星戰迷，飛利浦今年特別將星戰知名角色元素及特徵融入電鬍刀機身造型，打造出造型超搶眼的星戰系列Star Wars電鬍刀，目前正式在台引進SW9700、SW6710、SW5700三款超人氣款式，分別以新興黑暗勢力「第一軍團」、王牌飛行員「韓索羅」，以及球型機器人「BB-8」為設計主題，從功能、機身配色到燈光顯示圖示，全部都與角色的造型與戰技相關，非常值得送禮或收藏。迎接父親節，即日起至8月31日止，凡購買飛利浦各系列電鬍刀，除了滿3,000元現折200元，指定機種再贈專屬好禮，包含Star Wars精美周邊收藏、各式飛利浦精美小家電，數量有限送完為止。

另外，在爸爸最期待收到的禮物調查中名列前茅的電動按摩椅，當然也是父親節檔期熱門選擇。業界唯一能不斷擴充下載新按摩程式的OSIM白馬王子按摩椅，父親節全新推出「頭頸放鬆按摩程式」，由日本按摩大師專為現代人長時間低頭看手機的生活現況所設計，以獨特的按摩技法，為緊繃的頭、頸部位進行徹底紓緩。即日起至7月16日止，OSIM推出父親節限時早鳥優惠，白馬王子按摩椅原價168,000元（不含選配），現在不僅特價143,800元，還可享24期0利率。

飛利浦星戰系列Star Wars電鬍刀SW9700第一軍團，特價15,888元，...
飛利浦星戰系列Star Wars電鬍刀SW9700第一軍團，特價15,888元，贈STAR WARS精裝公仔一只。圖／飛利浦提供
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德國百靈電鬍刀全線到位，從高階極致尊榮款到型男專屬造型修容系列，功能一應俱全。記...
德國百靈電鬍刀全線到位，從高階極致尊榮款到型男專屬造型修容系列，功能一應俱全。記者黃筱晴／攝影
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Braun德國百靈父親節推出多款電鬍刀加小家電的超值優惠組合。記者黃筱晴／攝影
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飛利浦星戰系列Star Wars電鬍刀SW6710韓索羅，特價9,888元，贈S...
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OSIM白馬王子按摩椅，父親節全新推出頭頸放鬆按摩程式。圖／OSIM提供
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德國百靈父親節優惠組合首推頂級限量組，諧震音波電鬍刀搭配Dyson V7 Tri...
德國百靈父親節優惠組合首推頂級限量組，諧震音波電鬍刀搭配Dyson V7 Trigger吸塵器，即可享有近半價的超優惠價格。記者黃筱晴／攝影
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飛利浦星戰系列Star Wars電鬍刀SW5700 BB-8，特價6,888元，...
飛利浦星戰系列Star Wars電鬍刀SW5700 BB-8，特價6,888元，贈星際大戰BB-8醇釀杯一只。圖／飛利浦提供
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父親節按摩德國

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