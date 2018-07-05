父親節爸氣好禮搶先開跑 電鬍刀按摩椅體貼老爸辛勞

2018-07-05 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



雖然七月才剛開始，但體貼的你肯定已經開始為老爸的父親節禮物開始物色好商品。Braun德國百靈父親節檔期推出多款優惠組合，其中首推「Braun × Dyson頂級限量組」，內容包含諧震音波電鬍刀9299s搭配Dyson V7 Trigger吸塵器，父親節限定價19,888元，幾近半價超優惠！「寵愛老爸必Buy組」則是買智能音波電鬍刀7840s送Honeywell空氣清淨機HPA-100APTW，另外還有買冰感電鬍刀CT4送OSTER Ball隨鮮瓶果汁機、買靈動電鬍刀5030s加1元送OMRON體脂計HBF-214等超值優選組合。另外，即日起至8月31日止，買德國百靈電鬍刀3系列（含）以上，上網登錄資料、上傳發票與保固卡照片，即有機會抽中Apple Watch Series 3與國泰健康管理一對一健康顧問服務，不只幫老爸打理面子，也要顧健康。

如果老爸是星戰迷，飛利浦今年特別將星戰知名角色元素及特徵融入電鬍刀機身造型，打造出造型超搶眼的星戰系列Star Wars電鬍刀，目前正式在台引進SW9700、SW6710、SW5700三款超人氣款式，分別以新興黑暗勢力「第一軍團」、王牌飛行員「韓索羅」，以及球型機器人「BB-8」為設計主題，從功能、機身配色到燈光顯示圖示，全部都與角色的造型與戰技相關，非常值得送禮或收藏。迎接父親節，即日起至8月31日止，凡購買飛利浦各系列電鬍刀，除了滿3,000元現折200元，指定機種再贈專屬好禮，包含Star Wars精美周邊收藏、各式飛利浦精美小家電，數量有限送完為止。