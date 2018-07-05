詹姆斯哈登不只是閃靈刷手 更是穿搭模範生
今年NBA最有價值球員（MVP）大獎得主是來自火箭隊的詹姆斯哈登（James Harden），他應品牌邀請來台為自己同名系列鞋款宣傳，同時還參與錄製綜藝節目，親民又熱情的作風，讓他的粉絲立即倍增。
而在私人行程中，哈登更是花錢不手軟，據悉在不到一小時的逛街行程中，就當了閃靈刷手，狂灑了將近百萬元。攤開他的血拼清單，多為鞋款及包包，包括了Louis Vuitton（LV）、Dior男裝、Balenciaga以及Givenchy等精品店。雖然這樣的花錢方式是一般人難以望其項背，不過對比哈登一年高達近9億元的年薪而言，這樣的消費只是他的收入零頭而已。
不過有在關注詹姆斯哈登的球迷或粉絲就會知道，他在NBA眾多球星中，造型功力算得上是前段班，而且時常受邀出席各大男裝周，成為精品的看秀嘉賓。而哈登先前領取MVP大獎時黑色繡花象牙白西裝，就為他博得極高的好評。此次他在台購物的品牌中，Balenciaga、LV本來就是他的愛牌，時常在私下的造型中，搭配這些品牌的單品。。不僅如此，他的品味也相當出眾，除了一線精品之外，還擅長混搭高端潮牌Off-White或是設計師品牌Yohji Yamamoto、Dries van Noten、Neil Barrett和Balmain等。且風格多變，時而雅痞、前衛或嘻哈，通通都能駕馭，並內化成自己獨有的格調。
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