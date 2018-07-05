詹姆斯哈登不只是閃靈刷手 更是穿搭模範生

2018-07-05 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年NBA最有價值球員（MVP）大獎得主是來自火箭隊的詹姆斯哈登（James Harden），他應品牌邀請來台為自己同名系列鞋款宣傳，同時還參與錄製綜藝節目，親民又熱情的作風，讓他的粉絲立即倍增。

而在私人行程中，哈登更是花錢不手軟，據悉在不到一小時的逛街行程中，就當了閃靈刷手，狂灑了將近百萬元。攤開他的血拼清單，多為鞋款及包包，包括了Louis Vuitton（LV）、Dior男裝、Balenciaga以及Givenchy等精品店。雖然這樣的花錢方式是一般人難以望其項背，不過對比哈登一年高達近9億元的年薪而言，這樣的消費只是他的收入零頭而已。