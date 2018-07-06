福容南北雙城戲水趣 買福隆送墾丁！

2018-07-06 11:56 聯合新聞網 聯合數位文創



福隆福容暑期推出「住福隆送墾丁」全包式專案！每人只要1500元起（圖/文 福容大飯店） 分享 facebook

長達兩個月的暑假來臨，正是親子出遊、閨蜜小旅行的好時機。福容大飯店鎖定暑假出遊潮，各分店均推出全包式假期住房專案，這次更祭出「住福隆送墾丁」專案，南北熱門玩水勝地一口氣玩到底！

迎接暑假旺季，福容大飯店從7月1日到8月底，推出$5,999輕鬆入住福隆店，平日週一~週四入住直接買一送一，加碼送你去墾丁店續攤，等於每人每晚只要$1,500！同時也針對享受慢活的旅客推出「福隆FUN縱一夏，二天一夜放縱假期」一泊二食的超值專案，平日入住只要$6,899+10%起，指定日期入住還加碼贈送FUN縱下午茶及在地風光宵夜，一天四餐幫你準備好，在福隆放慢節奏，療癒身心！

墾丁福容九週年慶，強打SO HOT三天二夜專案 ，獨家行程帶你悠遊墾丁趣！（圖/文 福容大飯店） 分享 facebook

中台灣的麗寶樂園店也推出全包式專案，三天二夜只要$12,999，每晚加價$600元可升等「POPA主題房」，白天到麗寶樂園玩水樂消暑，體驗探索樂園極限挑戰，暢玩水陸二日不停歇！再送您搭乘東南亞最大摩天輪-天空之夢，7/8、8/4還有YOYO家族陪小朋友們一同歡樂，大人小孩齊聚麗寶樂園渡假區！

花蓮福容提供出海賞鯨、海洋公園、全包式雙海冒險行！（圖/文 福容大飯店） 分享 facebook

墾丁福容適逢九週年慶，隆重推出「暑期SO HOT三天二夜」住房專案，兩人同行贈送戶外BBQ晚餐以及生態導覽行程，與當地生態近距離接觸，讓你看見不一樣的墾丁！三天二夜大口享福價$11,499起，每人每晚不到$3,000；6/30前預定，還可享早鳥9折優惠！東台灣的花蓮福容即日起到10月底也推出「雙海洋三天二夜」超值方案，二人成行入住市景客房只要＄7,888+10%起，再附贈出海賞鯨+海洋公園探險，揪團玩花蓮，現在正是時候，一同體驗刺激的雙海冒險行！