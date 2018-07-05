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不是說兩年歸零？不少人18趴第1年就沒了

最潮肉舖前進台北晶華酒店 賣火腿也賣「肉抱枕」！

2018-07-05 16:44聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

這家肉舖不僅可以吃到美味火腿，還可有各種肉娃娃可以抱著玩！台畜肉品旗下的精品肉舖ROU by T-HAM近日進駐台北晶華酒店B2，即日起正式開幕。店內除了有各種香腸、火腿或是肉品外，開幕期間規畫以肉品為主題的德國柏林織品藝術家品牌Aufschnitt合作，推出互動體驗展覽區，可以把各種栩栩如真的火腿香腸抱載懷裡。

ROU by T-HAM繼敦南店後，進駐台北晶華酒店B2，即日起正式開幕。店舖延續敦南總店的專業精神及衛生優點，外觀採用透明玻璃窗呈現肉的主體，兩側設有放置頂級肉品的大型冷藏櫃，正中央的侍肉桌可以讓客人直接在此觀看侍肉師細膩刀工，體驗客製現切服務。

同時，開幕期間，ROU by T-HAM台北晶華酒店店舖與德國柏林織品藝術家品牌Aufschnitt合作，推出互動體驗展覽區，像是有「世界最好吃的火腿森林」、「哪一味風乾肉腸最深得你心」、「Extrawurst是『特大號香腸』的意思？！」等區域，放置不同種類的抱枕，像是西班牙伊比利生火腿、香腸、肉腸等。

ROU by T-HAM表示，希望能夠透過互動展覽區，讓消費者更清楚知道肉品的來源以及製造過程，拉近與消費者的距離，並了解買肉不只是買肉，而是能認識自己吃下肚的食材。此外，現場展覽的抱枕都有販售，價位大約1,000元到3,000元左右。

此外，ROU by T-HAM現場仍有販售肉品，像是日本和牛、美國牛肉、香腸、伊比利生火腿等。駐店侍肉師提到，時序進入夏天，吃肉的人變得較少，若是吃肉的話，近幾個月比較受歡迎的就侍日本和牛、美國牛小排等，應與可在家烹調且失敗率低有關。另伊比利生火腿則是因近來遇上世足賽，也相當受饕客喜愛。未來也會在店舖推出菜單，目前規畫以火腿拼盤為主，提供饕客享用。

現場有互動展覽區，提供多款「肉抱枕」可抱。圖／ROU by T-HAM提供
現場有互動展覽區，提供多款「肉抱枕」可抱。圖／ROU by T-HAM提供
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ROU by T-HAM店舖延續敦南總店的專業精神及衛生優點，外觀採用透明玻璃窗...
ROU by T-HAM店舖延續敦南總店的專業精神及衛生優點，外觀採用透明玻璃窗呈現肉的主體。圖／ROU by T-HAM提供
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除了生火腿抱枕、香腸抱枕外，還有培根眼罩，價位大約1,000元到3,000元間。...
除了生火腿抱枕、香腸抱枕外，還有培根眼罩，價位大約1,000元到3,000元間。圖／ROU by T-HAM提供
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侍肉師提供現切客製服務。圖／ROU by T-HAM提供
侍肉師提供現切客製服務。圖／ROU by T-HAM提供
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藝術家德國柏林

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