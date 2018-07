最潮肉舖前進台北晶華酒店 賣火腿也賣「肉抱枕」!

2018-07-05



這家肉舖不僅可以吃到美味火腿,還可有各種肉娃娃可以抱著玩!台畜肉品旗下的精品肉舖ROU by T-HAM近日進駐台北晶華酒店B2,即日起正式開幕。店內除了有各種香腸、火腿或是肉品外,開幕期間規畫以肉品為主題的德國柏林織品藝術家品牌Aufschnitt合作,推出互動體驗展覽區,可以把各種栩栩如真的火腿香腸抱載懷裡。

ROU by T-HAM繼敦南店後,進駐台北晶華酒店B2,即日起正式開幕。店舖延續敦南總店的專業精神及衛生優點,外觀採用透明玻璃窗呈現肉的主體,兩側設有放置頂級肉品的大型冷藏櫃,正中央的侍肉桌可以讓客人直接在此觀看侍肉師細膩刀工,體驗客製現切服務。

同時,開幕期間,ROU by T-HAM台北晶華酒店店舖與德國柏林織品藝術家品牌Aufschnitt合作,推出互動體驗展覽區,像是有「世界最好吃的火腿森林」、「哪一味風乾肉腸最深得你心」、「Extrawurst是『特大號香腸』的意思?!」等區域,放置不同種類的抱枕,像是西班牙伊比利生火腿、香腸、肉腸等。

ROU by T-HAM表示,希望能夠透過互動展覽區,讓消費者更清楚知道肉品的來源以及製造過程,拉近與消費者的距離,並了解買肉不只是買肉,而是能認識自己吃下肚的食材。此外,現場展覽的抱枕都有販售,價位大約1,000元到3,000元左右。