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台灣首賣！「灌籃高手」澤北榮治經典戰靴能不買嗎？

2018-07-05 16:35聯合報 記者曾智緯╱即時報導

九〇年代曾風靡一時的動漫「灌籃高手」，是不少六、七年級生難忘的回憶，更在當時的台灣掀起一波籃球熱。劇中號稱是第一高中生的澤北榮治曾讓流川楓、仙道彰都成為手下敗將，讓漫畫迷們都為之津津樂道，而他所穿的亞瑟士（Asics）籃球鞋，更是在去年時被實體化，造成轟動。

而今年亞瑟士再度推出復刻款的澤北榮治戰靴GEL-PTG系列，並首次在台開賣，讓籃球與動漫迷們都為之沸騰。全新的ASICSTIGER GEL-PTG MT以 Fabre Point Getter籃球鞋做為復刻原型， 在外觀上忠實還原在「灌籃高手」中澤北榮治所穿著的鞋款。包括了略帶復古感的側邊品牌Logo以及特別的大底止滑圖案，因此也讓這一款鞋被暱稱為「音符鞋」。不僅如此，品牌還升級了功能，加入fuzeGEL後跟緩震技術以及OrthoLite鞋墊，皮革鞋面與麂皮虎爪紋Logo的搭配，後跟的GEL繡字更帶有日式製鞋的韻味。此次在台開賣的系列，除了經典高筒鞋之外，還另外設計出低筒的黑、白配色，讓鞋款更容易與造型搭配。

另外，Puma也在這季推出話題新款運動鞋，首度結合品牌旗下兩大中底科技，打造全新的Hybrid系列，讓一雙鞋同時兼具優異的避震、反彈力。Hybrid系列共分為Rocket和Runner鞋款，其中的Rocket鞋採用品牌少見的分段式大底，中足輔以EVA穩定塊結構抵抗翻轉風險，搭配evoKNIT襪套式針織鞋面及後跟加強TPU 穩定片設計、對稱式中足加強繫帶系統，給予足部更好的包覆與穩定性。另一款Runner則採用Hybrid全長式中底設計，橡膠大底延伸至中足弓增加穩定性，並於鞋底增加穩定裁片避免足部扭曲翻覆。

亞瑟士今年推出以「灌籃高手」中澤北榮治所穿的戰靴（左）為概念的復刻款ASICST...
亞瑟士今年推出以「灌籃高手」中澤北榮治所穿的戰靴（左）為概念的復刻款ASICSTIGER GEL-PTG MT鞋，根本是神還原。圖／Asics提供
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Puma全新Hybrid系列Rocket款女鞋，約4,280元。圖／Puma提供
Puma全新Hybrid系列Rocket款女鞋，約4,280元。圖／Puma提供
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略帶復古感的側邊品牌Logo以及特別的大底止滑圖案，因此也讓這一款鞋被暱稱為「音...
略帶復古感的側邊品牌Logo以及特別的大底止滑圖案，因此也讓這一款鞋被暱稱為「音符鞋」。圖／Asics提供
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Puma全新Hybrid系列Rocket款男鞋，約4,280元。圖／Puma提供
Puma全新Hybrid系列Rocket款男鞋，約4,280元。圖／Puma提供
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亞瑟士復刻款ASICSTIGER GEL-PTG MT鞋，7月6日於指定通路開賣...
亞瑟士復刻款ASICSTIGER GEL-PTG MT鞋，7月6日於指定通路開賣，約3,500元。圖／Asics提供
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復刻款ASICSTIGER GEL-PTG MT鞋，外觀上忠實還原在「灌籃高手」...
復刻款ASICSTIGER GEL-PTG MT鞋，外觀上忠實還原在「灌籃高手」中澤北榮治所穿著的籃球鞋。圖／Asics提供
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亞瑟士復刻款ASICSTIGER GEL-PTG MT鞋，低筒款，7月6日於指定...
亞瑟士復刻款ASICSTIGER GEL-PTG MT鞋，低筒款，7月6日於指定通路開賣，約3,200元。圖／Asics提供
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