台灣首賣！「灌籃高手」澤北榮治經典戰靴能不買嗎？

2018-07-05 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



九〇年代曾風靡一時的動漫「灌籃高手」，是不少六、七年級生難忘的回憶，更在當時的台灣掀起一波籃球熱。劇中號稱是第一高中生的澤北榮治曾讓流川楓、仙道彰都成為手下敗將，讓漫畫迷們都為之津津樂道，而他所穿的亞瑟士（Asics）籃球鞋，更是在去年時被實體化，造成轟動。

而今年亞瑟士再度推出復刻款的澤北榮治戰靴GEL-PTG系列，並首次在台開賣，讓籃球與動漫迷們都為之沸騰。全新的ASICSTIGER GEL-PTG MT以 Fabre Point Getter籃球鞋做為復刻原型， 在外觀上忠實還原在「灌籃高手」中澤北榮治所穿著的鞋款。包括了略帶復古感的側邊品牌Logo以及特別的大底止滑圖案，因此也讓這一款鞋被暱稱為「音符鞋」。不僅如此，品牌還升級了功能，加入fuzeGEL後跟緩震技術以及OrthoLite鞋墊，皮革鞋面與麂皮虎爪紋Logo的搭配，後跟的GEL繡字更帶有日式製鞋的韻味。此次在台開賣的系列，除了經典高筒鞋之外，還另外設計出低筒的黑、白配色，讓鞋款更容易與造型搭配。