賴英里閃辭，蔡伯瀚接任寒舍餐旅董事長

2018-07-05 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



寒舍集團剛剛發出重大訊息公告，前董事長賴英里6月底因為個人因素請辭後，寒舍今天召開董事會，一如外界所料，由蔡伯翰接任董事長並兼任執行長。

蔡伯翰擁有美國舊金山大學旅館管理學系學士與彼得杜拉克學院MBA的學位，經歷包括寒舍餐旅執行長、台北喜來登總經理特助。個性溫文儒雅，親切的言談舉止與務實的營運思維，形塑獨樹一幟的管理風格。

寒舍指出，蔡伯翰與前董事長賴英里一同推動寒舍餐旅正式掛牌上市，以與國際旅館業巨擘萬豪集團(Marriott International, Inc.)接軌的全球視野為台灣觀光股再添生力軍。

2003年加入公司之初，蔡伯翰就與裝修專案團隊並肩工作，全程參與台北喜來登斥資23億的改裝工程計畫，並將成功模式延續至新旅館的擴張與評估，台北寒舍艾美酒店與礁溪寒沐酒店陸續於2010年及2017年開幕。

寒舍表示，蔡伯翰2008年起接任集團執行長，開始與業務、餐飲、客房團隊定期開會，全面性深入參與營運面實務，引領寒舍餐飲持續蟬連業界之冠，並掀起一波餐旅新革命。深諳洞悉泛華人生活圈文化與飲食習慣的共通性，將寒舍獨有的美食餐飲優勢搭配服務文化精神，成功在競爭激烈市場佔有一席之地。今年3月公布的「2018臺北米其林指南」，寒舍餐旅旗下台北喜來登「請客樓」餐廳榮獲米其林二星殊榮，台北喜來登「辰園」、「安東廳」及寒舍艾美之「寒舍食譜」餐廳皆入選「米其林餐盤」推薦肯定；另推薦旅館名單中，台北喜來登及寒舍艾美皆被評選為「4間房子（Top Class Comfort）」，象徵頂級舒適的住宿享受。