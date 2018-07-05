Cookie來了！搶先全球 香港迪士尼樂園登場

2018-07-05 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）來了最新迪士尼朋友Cookie，她是Duffy的全新好友、此次為全球首次亮相。

Cookie是活潑、充滿創意，一提到美食就有各種新奇點子的小狗。外型可愛，擁有一雙圓圓大眼睛和一對長長耳朵，頭上頂著配上粉紅色蝴蝶結的廚師帽，是Duffy、ShellieMay、Gelatoni和StellaLou的好朋友。Cookie平日最愛鑽研新食譜，與朋友分享難忘滋味。

即日起，香港迪士尼成為全球第一個與Cookie見面的地方，遊客可在FUJIFILM呈獻的「小鎮影院 :『我與DUFFY遊歷之旅』」與Cookie拍照留念。香港迪士尼也規劃系列獨有的主題商品，以及以Cookie為靈感的創意甜品小吃。

Duffy與新朋友Cookie在美國小鎮大街相遇。當時Duffy正準備品嚐美味的棉花糖，與捧著一大堆鬆餅的Cookie不小心碰在一起，所有棉花糖和鬆餅都散滿於空中。幸好，Cookie眼明手快地接住了，還忽發奇想炮製出棉花糖鬆餅三明治。而這段小插曲也成為了她與Duffy友誼的開始。

為慶祝Cookie全球首發登場，香港迪士尼今年將呈獻超過50款全球獨家Cookie主題商品，包括粉絲必備的玩偶、限量版徽章、配飾、頭飾、文具、日用品及服飾。更多Duffy與好友系列的商品將於今年陸續推出，讓各地粉絲將心愛的商品帶回家留念。此外，一套全新以Cookie為主題的奇妙鑄幣即將在「小鎮影院 :『我與DUFFY遊歷之旅』」推出。

香港迪士尼也設計約30款獨家美食餐飲，包括由Coca-Cola®呈獻的大街餐廳推出的「Cookie下午茶」、「Cookie’s Mango Lagoon」和「Cookie’s可可杯」。其他以Cookie 為主題的美食包括「Cookie芝士蛋糕」、「Cookie藍莓杯裝蛋糕」，以及印有Cookie可愛樣子的香草杏仁餅乾等也會於香港迪士尼獨家發售。此外，千萬不要錯過迪士尼好萊塢酒店周末限定的「米奇廚師家庭樂」自助晚餐與親子曲奇DIY活動，小朋友將可化身小廚師製作Cookie 和Duffy與好友主題餅乾。