只有一天！TWG Tea馬卡龍買6送6

2018-07-05 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



世界奢華茶葉品牌TWG Tea慶祝全台第6家門市進駐遠東SOGO新竹Big City館，7月7日下午2點起推出「全台同享手工茶香馬卡龍 (TWG Tea InfusedMacaron) 買6送6」限時優惠活動，每人限購一組，僅限外帶，茶香馬卡龍口味以門市庫存為主，不開放挑選口味，數量有限，售完為止。

馬卡龍起源可回溯至16世紀，義大利威尼斯佛羅倫斯公國凱瑟琳．德．麥地奇（Catherine de Medicis）公主，遠嫁給法國王儲奧爾良公爵時，從義大利傳入法國。這款小巧的甜點享有極高人氣，深受法國各地修道院與莊園的喜愛。TWG Tea將經典茗茶製成綿密內饀注入馬卡龍，搭配著名的酥脆杏仁圓餅，讓這道甜點帶著清新茶香、別有風味。

TWG Tea茶香馬卡龍有多款選擇，經典口味包含檸檬木紅茶馬卡龍（Lemon Bush Tea）、1837 黑茶佐黑醋栗馬卡龍（1837 Black Tea& Blackcurrant）、波本香草紅茶佐加椰馬卡龍（Vanilla Bourbon Tea& Kaya）、伯爵富貴茶佐巧克力馬卡龍（Earl Grey Fortune& Chocolate）、卡默洛茶佐果仁馬卡龍（Camelot Tea& Praline）、拿破崙探險茶佐焦糖馬卡龍（Napoleon Tea& Caramel）等茶香口味。