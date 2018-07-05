五款超夯零食 網友激推曬圖、賣場狂銷

2018-07-05 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



嘴饞想吃零食？近期有幾款討論度很高的進口人氣夯品，以及量販超市餐廳等與食品業者跨界推出的零食，包裝、造型都挺有特色，重點是全都是期間限定，賣完就沒囉！

●胖老爹雞腿造型洋芋球，售價119元

爆紅的速食名店「胖老爹美式炸雞」與卡滋聯名，推出雞腿造型洋芋球版，在家樂福獨賣，雞腿模樣的餅乾造型超級可愛，吸引許多網友嘗鮮打卡，上市以來每天都賣出上百包，至今約已賣出超過7000包。

●香蕉米乖乖，52克(包)、原價35元、特價30元

由高雄旗山蕉農與乖乖企業聯手，研發8個月才製作出的香蕉米乖乖，原本是只在旗山老街特定一家店銷售的熱門零食，即日起在全台家樂福獨家販售，全台配貨量900~1000箱。據說，接下來還會有玉井芒果口味乖乖或與其他品牌、商圈結盟推出的限定商品，像是快車肉乾乖乖、西門町商圈乖乖等喔！

●Gary Poppins爆米花系列，113-227克、原價169元、特價139元

在家樂福上市的Gary Poppins爆米花，是一款在美國深受大人小孩喜愛的知名點心，主打非基改爆米花，小份量高品質產出，榮登網購熱銷零食。

●桑葚米乖乖，52g(包)、特價33元

近期米乖乖限定口味除了香蕉，還有桑葚口味，限量4萬8000包印有福利熊圖案的米乖乖桑葚口味，在全聯獨家上市，使用台東埤南米、紅藜、桑葚製作而成，7/6~7/19每包特價33元。

●百慕達脆薯，85g/包，7/6~8/2售價29元，任買2件特價36元