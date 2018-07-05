親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

綠議員王威中罵網友「你是文盲嗎？」 網友：好大官威

五款超夯零食 網友激推曬圖、賣場狂銷

2018-07-05 16:15聯合報 記者何雅玲╱即時報導

嘴饞想吃零食？近期有幾款討論度很高的進口人氣夯品，以及量販超市餐廳等與食品業者跨界推出的零食，包裝、造型都挺有特色，重點是全都是期間限定，賣完就沒囉！

胖老爹雞腿造型洋芋球，售價119元

爆紅的速食名店「胖老爹美式炸雞」與卡滋聯名，推出雞腿造型洋芋球版，在家樂福獨賣，雞腿模樣的餅乾造型超級可愛，吸引許多網友嘗鮮打卡，上市以來每天都賣出上百包，至今約已賣出超過7000包。

香蕉米乖乖，52克(包)、原價35元、特價30元

由高雄旗山蕉農與乖乖企業聯手，研發8個月才製作出的香蕉米乖乖，原本是只在旗山老街特定一家店銷售的熱門零食，即日起在全台家樂福獨家販售，全台配貨量900~1000箱。據說，接下來還會有玉井芒果口味乖乖或與其他品牌、商圈結盟推出的限定商品，像是快車肉乾乖乖、西門町商圈乖乖等喔！  

●Gary Poppins爆米花系列，113-227克、原價169元、特價139元

在家樂福上市的Gary Poppins爆米花，是一款在美國深受大人小孩喜愛的知名點心，主打非基改爆米花，小份量高品質產出，榮登網購熱銷零食。

●桑葚米乖乖，52g(包)、特價33元

近期米乖乖限定口味除了香蕉，還有桑葚口味，限量4萬8000包印有福利熊圖案的米乖乖桑葚口味，在全聯獨家上市，使用台東埤南米、紅藜、桑葚製作而成，7/6~7/19每包特價33元。

●百慕達脆薯，85g/包，7/6~8/2售價29元，任買2件特價36元

全聯20周年福利熊限定商品之一，與華元食品合作推出「百慕達脆薯」，嚴選荷蘭進口馬鈴薯製成，口感清脆，共有玫瑰鹽原味及日式香辣兩種選擇。

桑葚米乖乖，52g(包)、特價33元。圖╱全聯提供
桑葚米乖乖，52g(包)、特價33元。圖╱全聯提供
分享
Gary Poppins爆米花系列，113-227克、原價169元、特價139元...
Gary Poppins爆米花系列，113-227克、原價169元、特價139元。圖╱家樂福提供
分享
胖老爹雞腿造型洋芋球，售價119元。圖╱家樂福提供
胖老爹雞腿造型洋芋球，售價119元。圖╱家樂福提供
分享
胖老爹雞腿造型洋芋球，售價119元。圖╱家樂福提供
胖老爹雞腿造型洋芋球，售價119元。圖╱家樂福提供
分享
香蕉米乖乖，52克(包)、原價35元、特價30元。圖╱家樂福提供
香蕉米乖乖，52克(包)、原價35元、特價30元。圖╱家樂福提供
分享
百慕達脆薯，85g/包，7/6~8/2售價29元，任買2件特價36元。圖╱全聯提...
百慕達脆薯，85g/包，7/6~8/2售價29元，任買2件特價36元。圖╱全聯提供
分享

香蕉家樂福胖老爹

相關新聞

賴英里閃辭，蔡伯瀚接任寒舍餐旅董事長

2018-07-05 16:30

Cookie來了！搶先全球 香港迪士尼樂園登場

2018-07-05 16:17

只有一天！TWG Tea馬卡龍買6送6

2018-07-05 16:16

「好奶就該自己賣」鮮乳坊年年打造新牧場品牌

2018-07-05 15:46

熬夜看世足賽8強對戰！想看門道別忘這些　

2018-07-05 15:18

古董表 轉動百年風華

2018-07-05 14:47

亞尼克YTM無人站開進北捷 月底54站都能買生乳捲

2018-07-05 14:39

木村光希驚艷香奈兒高訂秀 愛用這些彩妝完成清新美顏

2018-07-05 13:35

引爆信義區排隊熱潮 宇宙明星BT21魅力登台

2018-07-05 12:58

余文樂魅力加持 限量腕表好搶手

2018-07-05 12:29

【IP授權】親子手作文創生活 啵啵樂園一號店新開幕啦！

2018-07-05 11:43

巴黎看Fendi高訂 孫芸芸拎20萬包穿毛衣熱歪

2018-07-05 11:40

聯合報+CoCo辦抽獎 飆涼先暖身

2018-07-05 09:45

影／孩童看「赤裸裸」人體 認識男女構造從小開始

2018-07-05 07:57

Dior秋冬形象廣告 法國新浪潮時期的知性品味

2018-07-04 23:43

烏木屏風的華麗 CHANEL幻化珠寶

2018-07-04 23:33

伯爵頂級珍稀工藝腕表登台 微型藝術的旅程

2018-07-04 23:20

遊艇度假奢華感上手 柚木新表現

2018-07-04 22:41

巴黎高級訂製服周的珠寶饗宴

2018-07-04 22:10

CHAUMET非洲取經 高訂珠寶藏深意

2018-07-04 21:51

雪花秀2018限量系列飄仙氣 戀愛感桃花妝靠它

2018-07-04 21:36

喚起夏季食慾 泰集推新菜月底前八折優惠

2018-07-04 21:01

有夠「鯊」！雅典Deep Dive千米潛水表霸氣十足

2018-07-04 19:49

晚了買不到 碧麗妃聯名LISA LARSON好療癒

2018-07-04 19:45

全聯美國周新美點 12款水果甜點銅板價起

2018-07-04 19:32

中部動漫祭今登場 龜子小泱人氣爆棚

2018-07-04 19:12

今夏台北藝穗節 5百場盛典輪番登場

2018-07-04 19:09

2周賣10萬杯！兩大超商推超夯「西西里檸檬咖啡」

2018-07-04 18:55

范少勳、簡廷芮人氣夯 代言潮流服飾

2018-07-04 18:38

莫爾頓牛排館滿40歲！炎夏經典套餐2,388元起

2018-07-04 18:33

夏姿聯手迪士尼 東方風的米奇米妮好新奇

2018-07-04 18:22

星巴克夏日樂園！5大區超好拍 現場直接印出IG照

2018-07-04 17:31

張梓琳這長腿真的很不科學 看高訂和茱麗葉畢諾許同框

2018-07-04 17:18

網美新選「美國冰淇淋霸主」登台　多口味、低熱量

2018-07-04 17:13

詹姆斯哈登三度抵台 親民作風秒圈粉

2018-07-04 17:08

有甘田與集賢庇護工場合作 讓台灣茶更具人情味！

2018-07-04 16:43

日本扭蛋星球特展來台，北、高同步開展！

2018-07-04 16:32

家居品時尚跨界 IKEA收據當地毯 韓劇主角房搬回家

2018-07-04 15:01

Haagen Dazs極選巧克力 晶華獨家首賣

2018-07-04 14:28
看更多

熱門文章

第8號颱風生成 對台影響程度觀察中

2018-07-04 21:38

鄭明典：瑪麗亞颱風將進入快速發展期 強度會再增強

2018-07-05 07:05

台灣旅客遊輪上抗議行程大改 麗星發零用金補償

2018-07-04 22:38

老虎堂買一送一引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱

2018-07-05 13:46

不只老鼠、裸女、蛇 北捷曾被當成「運屍車」

2018-07-05 09:00

瑪莉亞颱風成中颱機率大 南部下周二恐大雨

2018-07-05 10:30

吳德榮：中南部今局部降雨 輕颱瑪莉亞逐漸增強

2018-07-05 06:15

科技業6年存200萬都泡湯 他30歲想簽志願役

2018-07-05 12:01

女友老講「貴就是有差」 他怨公主病5症狀反被酸

2018-07-05 10:09

暑假吃大餐！4大吃到飽餐廳 最低4人同行1人免費

2018-07-04 16:10

line交辦公務算不算加班？ 勞動部這麼說

2018-07-05 12:23

台北榮總內鬥？副院長陳適安保留法律追訟權

2018-07-04 19:00

如何把握糖尿病前期 醫生這樣建議

2018-07-04 23:44

彭啟明：輕颱瑪莉亞 下周一二可能最接近台灣

2018-07-05 08:07

北捷「屍速列車」好危險 學者：若不是老鼠而是鄭捷？

2018-07-04 19:15

西南氣流彰化縣部分鄉鎮淹水嚴重 是天災還是人禍？

2018-07-04 20:06

背電池下玉山包商給8千 臨時工少賺3775元

2018-07-04 20:12

暑假限定 花蓮業者推3天2夜機加酒3501元起

2018-07-04 17:40

房租育兒老公都不付 她心酸「結婚後無法存錢」

2018-07-05 10:35

屏東豪雨特報！高雄台南大雨

2018-07-05 06:20

開冷氣要除濕嗎？ 開口向上？ 醫師教善用電風扇健康對策

2018-07-05 11:33

瑪莉亞颱風對台影響與否？ 觀察有三重點

2018-07-05 11:06

中南部雨勢趨緩 10日開始又不穩定

2018-07-05 05:03

日人側目…公車廣播無效 台遊客放任小孩大合唱

2018-07-05 15:06

星巴克夏日樂園！5大區超好拍 現場直接印出IG照

2018-07-04 17:31

張梓琳這長腿真的很不科學 看高訂和茱麗葉畢諾許同框

2018-07-04 17:18

妯娌之間／歲月是我們的潤滑劑

2018-07-05 06:00

SOGO復興館全館停電15分鐘 下午5點恢復供電

2018-07-04 17:08

雨下不停！ 旗山中正路塌陷封路 高美大橋有坑洞

2018-07-05 11:39

2周賣10萬杯！兩大超商推超夯「西西里檸檬咖啡」

2018-07-04 18:55

達人分享節電4妙招 每期省700元

2018-07-04 23:48

過期4年色素做布丁粉 3業者受害

2018-07-04 16:36

詹姆斯哈登三度抵台 親民作風秒圈粉

2018-07-04 17:08

生活點滴／我這樣帶孩子看表演

2018-07-05 06:00

輕颱瑪莉亞未來是否影響台灣 高壓是關鍵

2018-07-05 14:11

英研究：喝咖啡延年益壽 無咖啡因也無妨

2018-07-04 23:06

夏天電費飆漲傷荷包 達人教家電節電4招

2018-07-05 11:47

GODIVA芒果霜淇淋來了！果泥+白巧克力好療癒

2018-07-04 21:03

夏日溺水季到 花蓮七星潭死亡高地落差請小心！

2018-07-04 16:45

狂吹冷氣 小心「病態大樓症候群」

2018-07-04 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top