鍾情馬鞍山 第六屆李白杯詩歌大賽起跑

2018-07-05 15:10 聯合報 記者劉美恩╱即時報導



唐代大詩人李白一生酷愛山水，尤其鍾情安徽省馬鞍山地區，給馬鞍山留下了60多首（篇）詩文，並終老於此。詩歌之城的馬鞍山市，為紀念詩仙李白，弘揚和傳承悠久的詩歌文化，從1989年開始，每年舉辦｢馬鞍山中國李白詩歌節（國際吟詩節）｣，今年將舉辦第30屆，同時舉辦｢第六屆李白杯詩歌大賽｣，以｢古典月亮與現代鄉愁｣為主題徵集詩歌作品，總獎金22萬元新台幣，設有：一等獎1名、二等獎3名、三等獎5名、優秀獎10名，廣邀海內外朋友自由投稿，其獎項的榮譽已經獲各界的肯定和熱烈參與。

凡原創詩歌、散文詩或其它體裁詩歌都可參賽，參賽作品須具有獨特的視覺和個體生命體驗的詩作，傳遞正能量。每人限參賽一件，每件不能超過10首，原則上總行數不超過300行。原創作品必須未曾發表過的，抄襲稿件一經發現或舉報屬實，取消其參賽資格，文責自負。所有稿件需註明作者姓名、單位、性別、年齡、籍貫、詳細聯繫方式。凡參賽作品的使用權歸徵文組委會，請自行保留底稿，未錄用作品恕不回覆。徵稿截止日為2018年8月31日（以發送郵件時間為準）。

今年9-10月舉辦的第30屆馬鞍山李白詩歌節上將舉辦｢心中的李白—與詩歌相會｣詩歌高端論壇，屆時將同時舉辦詩歌大賽頒獎儀式，投稿請至：3484779917@qq.com或wuchihya@hotmail.com李白杯詩哥大賽組委會收