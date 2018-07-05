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亞尼克YTM無人站開進北捷 月底54站都能買生乳捲

2018-07-05 14:39聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

無人經濟發酵，人氣生乳捲品牌亞尼克菓子工房以ATM為概念，打造「YTM」蛋糕提領站，即日起進駐台北捷運15站，月底前54站都買得到生乳捲，透過信用卡、悠遊卡及會員隨享卡及行動APP四種方式支付，可現場購買或官網訂2小時取貨，業者每日補充新鮮生乳捲，帶回家仍可保存2至3天，與門市相同。

亞尼克董事長吳宗恩表示，近年亞尼克積極拓展服務據點，內部觀察流失客群，原因多半是取貨地點偏遠不方便，而擁有高人流的台北捷運更能提供全方位服務。目前全台有17間實體門市，年底前將拓展至20間，朝完布六都前進。

斥資5、6,000萬的YTM（亞尼克蛋糕提領站Yannick To Go Machine）進駐台北捷運站，相當於開設15間直營店成本。吳宗恩預估，每日每站可賣出至少30個蛋糕，即日起開進15站，月底前54站，3年內108站，預計可帶動生乳捲單月銷量成長30%，今天一早在台北車站就有人一次賣兩條生乳捲。

而為了確保生乳捲保存品質， 亞尼克除了請第三方稽核單位全國公證Intertek定期檢驗一次，每日均有特約清潔人員打掃，並有2至3位遠端監控人員、6位巡點人員隨時待命。機台出貨時除了附上環保手提袋，未來也將隨附保冷劑，延長生乳捲低溫狀態1至2小時。

YTM除了可選「原味生乳捲」，還有季節限定「哈密瓜生乳捲」及YTM獨賣款「北海道起司生乳捲」，其中哈密瓜生乳捲選用雲林崙背網紋哈密瓜，口感如哈密瓜霜淇淋搭上泡芙蛋糕。北海道起司則以法國伊思尼及日本奶油奶酪調製入料，微酸清爽，8月5日前特價320元，省100元。

此外，7月31日前持悠遊卡至YTM購買生乳捲，就送UUPON點數100點回饋。明年5月31日前官網YTM專區提供420元以下生乳捲任選2條享特價729元，可憑QR code至YTM領取。

YTM限定款「北海道起司生乳捲」，試營運首現折100元，特價320元。圖／亞尼克...
YTM限定款「北海道起司生乳捲」，試營運首現折100元，特價320元。圖／亞尼克提供
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季節限定「哈密瓜生乳捲」，售價420元。圖／亞尼克提供
季節限定「哈密瓜生乳捲」，售價420元。圖／亞尼克提供
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YTM以信用卡、悠遊卡等無現金方式支付即可現場購買，或線上先訂購2小時提領。記者...
YTM以信用卡、悠遊卡等無現金方式支付即可現場購買，或線上先訂購2小時提領。記者沈佩臻／攝影
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亞尼克YTM提領站目前已在士林站、中山站、台北車站、忠孝復興、南京復興等15站試...
亞尼克YTM提領站目前已在士林站、中山站、台北車站、忠孝復興、南京復興等15站試營運。記者沈佩臻／攝影
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