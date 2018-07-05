引爆信義區排隊熱潮 宇宙明星BT21魅力登台

2018-07-05 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



由BTS防彈少年團與LINE FRIENDS合作所誕生的人氣角色「宇宙明星BT21」系列商品今日正式於LINE FRIENDS Cafe & Store新光三越A11店開賣，首五日推出「台灣限定福袋」，今晨於信義區引爆排隊熱潮，人潮綿延300公尺！

「全球化、千禧世代精神、時尚潮流感」是LINE FRIENDS品牌的核心關鍵詞，而正在刷新韓國歌手於美國告示牌Billboard榜單紀錄的BTS防彈少年團正是最適合詮釋這些核心關鍵詞的人氣代表。BT21的八個角色是由七位成員親自參與角色創作，並賦予不同的個性魅力，推出不到一年時間，BT21官方Twitter已擁有近200萬粉絲追蹤，超高人氣讓其周邊產品先前在首爾、紐約、東京、香港推出時也掀起搶購熱潮，台灣為BT21周邊商品第五個開賣地點，首五日推出的「台灣限定福袋」，內含42公分抱枕、護照套、原子筆、絨毛鑰匙圈、B5筆記本，購買福袋還可獲得平常買不到的BT21角色海報乙張，每日限量400組。