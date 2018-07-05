引爆信義區排隊熱潮 宇宙明星BT21魅力登台
由BTS防彈少年團與LINE FRIENDS合作所誕生的人氣角色「宇宙明星BT21」系列商品今日正式於LINE FRIENDS Cafe & Store新光三越A11店開賣，首五日推出「台灣限定福袋」，今晨於信義區引爆排隊熱潮，人潮綿延300公尺！
「全球化、千禧世代精神、時尚潮流感」是LINE FRIENDS品牌的核心關鍵詞，而正在刷新韓國歌手於美國告示牌Billboard榜單紀錄的BTS防彈少年團正是最適合詮釋這些核心關鍵詞的人氣代表。BT21的八個角色是由七位成員親自參與角色創作，並賦予不同的個性魅力，推出不到一年時間，BT21官方Twitter已擁有近200萬粉絲追蹤，超高人氣讓其周邊產品先前在首爾、紐約、東京、香港推出時也掀起搶購熱潮，台灣為BT21周邊商品第五個開賣地點，首五日推出的「台灣限定福袋」，內含42公分抱枕、護照套、原子筆、絨毛鑰匙圈、B5筆記本，購買福袋還可獲得平常買不到的BT21角色海報乙張，每日限量400組。
除了限量福袋，首波登場的周邊商品共包含超高詢問度的角色抱枕，以及文具、玩偶與各種生活小物，琳瑯滿目多達16個品類，且每個品類都以八款萌力無限的個性化角色呈現，一次滿足粉絲們的收藏慾望。而旁邊的LINE FRIENDS Cafe也是首間海外BT21飲品專門店，今夏共推出七款BT21主題酷夏限定沁涼飲品，繽紛色彩也是不可錯過的打卡熱點。
留言