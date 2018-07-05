余文樂魅力加持 限量腕表好搶手

2018-07-05 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



升格為人父的男星余文樂，依舊是魅力難擋，他攜手G-Shock推出聯名限量腕表，未推出就引起話題。而星辰表（Citizen）則聯手日本時尚品牌BEAMS復刻八〇年代的經典表款，同樣吸睛度很高。

余文樂在不少潮人心中，可說是穿搭的參考對象，而他自創了潮牌Madness也發展得有聲有色，也曾與許多的品牌跨界聯名過。而今年則首度與G-Shock合作，採用經典的DW-5000表款為基礎，創造出限量2,200只的DW-5000MD腕表。外觀上延續了方正的造型，但在表面上方加入Madness的品牌字樣和網紋設計，底蓋也同樣刻印了余文樂的自創品牌名稱。不過最特別的則是在背光液晶顯示，則加入了Madness招牌紅色菱形Logo。而在5月中旬時，余文樂便在自己的instagram上曝光這只表，當時就吸引了不少人詢問。台灣則於7月15日正式上市，在北中南指定的6個據點銷售。