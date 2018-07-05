余文樂魅力加持 限量腕表好搶手
升格為人父的男星余文樂，依舊是魅力難擋，他攜手G-Shock推出聯名限量腕表，未推出就引起話題。而星辰表（Citizen）則聯手日本時尚品牌BEAMS復刻八〇年代的經典表款，同樣吸睛度很高。
余文樂在不少潮人心中，可說是穿搭的參考對象，而他自創了潮牌Madness也發展得有聲有色，也曾與許多的品牌跨界聯名過。而今年則首度與G-Shock合作，採用經典的DW-5000表款為基礎，創造出限量2,200只的DW-5000MD腕表。外觀上延續了方正的造型，但在表面上方加入Madness的品牌字樣和網紋設計，底蓋也同樣刻印了余文樂的自創品牌名稱。不過最特別的則是在背光液晶顯示，則加入了Madness招牌紅色菱形Logo。而在5月中旬時，余文樂便在自己的instagram上曝光這只表，當時就吸引了不少人詢問。台灣則於7月15日正式上市，在北中南指定的6個據點銷售。
Citizen在1982年時曾經推出一只具備指針和電子顯示的ANA-DEGI TEMP表，不管從外觀和功能來說，在將近40年前，都是一款劃時代的作品。因此，日本時尚品牌BEAMS便攜手品牌，把這只具備計時、鬧鈴甚至是周邊溫度的測量的腕表重新復刻上市，除了原有的金、銀色表鍊之外，還另外打造了一只帶有黑白配色的表盤設計。同樣在7月中旬會上市，不過可惜的是，這只吸睛度超高的表款，台灣並未引進，若有興趣購買的人，則需自行到BEAMS的網站上預購。
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