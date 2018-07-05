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古董表 轉動百年風華

2018-07-05 14:47聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

1931年的Reverso。 積家表／提供
1931年的Reverso。 積家表／提供
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超過百年以上歷史的瑞士表廠，都會有歷年來精彩的古董表流傳下來，想要近距離觀賞古董表，通常只能前往瑞士總部的博物館才能一親芳澤，不過積家表於BELLAVITA設立全台首間積家沙龍，首次將積家博物館珍藏的百年古董自瑞士空運來台，其中包括英國女皇登基加冕時所配戴的同款鑽表，以及超過130年的古董珠寶表，還有百年前複雜製表工藝極致表現的三問懷表。

英國女皇登基同款表

這次積家展出34件古董表，其中最吸睛的包括一款搭載101機芯的1929年鑽石手鍊腕表，小小的女表大有來頭，因為英國女王伊莉莎白二世登基藝技時所配戴的就是同款腕表。

英國女王65年前加冕典禮上所配戴的同款101微型機芯鑽石手鍊腕表。 積家／提供
英國女王65年前加冕典禮上所配戴的同款101微型機芯鑽石手鍊腕表。 積家／提供
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今年適逢英國女王伊莉莎白二世登基65周年，65年前女王在加冕典禮上所配戴的，正是搭載積家101微型機芯的鑽石手鍊腕表。1929年積家推出全世界最小的101微型機芯，為當時蔚為風尚的小型腕表帶來突破性的嶄新設計，在近90年後的今日，儘管各家製表廠的工術不斷推陳出新，101微型機芯仍舊穩坐史上最小機械機芯的寶座，現今積家總廠僅三位大師級工匠能夠生產製作，一年產量最多不超過40件。

本次精彩的古董珠寶表還包括分別生產於1880年和1900年的胸針表，以及搭載手動上鍊機芯，鑲滿方鑽的1952年珠寶指環表。

Reverso腕表翻轉革命

Reverso翻轉腕表可說是積家表的代名詞，但其實這款表是因應時代需求下的一個經典代表作，20世紀初期，歐洲貴族正盛行馬球運動，社交名流們無不熱衷於在馬球賽事場上交際娛樂；1930年一名英國軍官在印度參加馬球比賽時，突發奇想詢問瑞士鐘表師César de Trey是否有一款腕表能夠在運動中不被衝撞而損壞。

這個要求給了積家與製表師突破傳統框架的創新想法，Reverso翻轉腕表為了這項使命就此誕生。透過翻轉表殼將表盤隱藏，展示表背以保護表面免受因馬球賽可能引致的槌擊，翻轉概念也為運動型腕表帶來一場全新變革，積家這次展示的正是全球第一支、1931年的Reverso女表。

1900年超卓複雜功能懷表。 積家／提供
1900年超卓複雜功能懷表。 積家／提供
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極地響鬧腕表登台

聯名款不是現在才流行的，早在1932年Reverso翻轉系列腕表就和巴塞爾瑞士航空俱樂部合作，推出表背鐫刻瑞士航空控股公司-瑞士航空俱樂部巴塞爾分部名稱縮寫和標誌徽章圖案的表款，也在這次於台北展出。

1950年代，世界各國逐漸開始發展探險活動，深至海底、遠至極地，人們對於世界廣大的未知領域充滿好奇，積家自然也沒有在這場冒險熱潮中置身事外，自1951年起製表師們便開始深入研發一款能夠因應探險時代背景的腕表，並在1959年開發出世界上第一款能海中響鈴的潛水鬧鈴表，之後又在1968年有極地響鬧腕表問世，本次則在台北展出了1959年的第一款海中鬧鈴表。

本次精彩展出還包括100年前就具有三問報時功能、計時碼表、萬年曆的複雜功能懷表，以及較少見到的古董積家照相機等。

瑞士英國女王珠寶

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