桃園站前自烤日式炸牛排 想吃多熟自己DIY

2018-07-05 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園站前美食選擇多元，少見的日式炸牛排專賣店「虎次郎」進駐新光三越桃園站前店，今天開幕，業者利用安格斯黑牛製作炸牛排，口感外酥內嫩，還附上特製烤籠讓消費者邊吃邊玩DIY炙燒，讓美味更加倍；新光三越指出，美食市場相當競爭，希望藉由引進新的美食品牌，推陳出新讓消費者有更多用餐選擇。

品牌經理劉庭豪說，虎次日式炸牛排專賣店在高雄落腳，今年首度北征進軍北台灣消費市場，7月份進駐新光三越桃園站前店，由於型態為美食街店面，以副牌名稱「虎次郎」做為區隔，簡化餐點並壓低價格，讓更多民眾親近炸牛排美味。

虎次郎主打炸牛排採用美國安格斯黑牛，一份定食附上沙拉、湯品、麥片飯、特調沾醬，炸牛排出餐時約三分熟，口感外酥內嫩，業者還提供一只純鑄鐵打造的小烤籠，讓消費者能享受DIY炙烤的樂趣，「想吃多熟自己決定」。