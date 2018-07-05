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桃園站前自烤日式炸牛排 想吃多熟自己DIY

2018-07-05 11:46聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園站前美食選擇多元，少見的日式炸牛排專賣店「虎次郎」進駐新光三越桃園站前店，今天開幕，業者利用安格斯黑牛製作炸牛排，口感外酥內嫩，還附上特製烤籠讓消費者邊吃邊玩DIY炙燒，讓美味更加倍；新光三越指出，美食市場相當競爭，希望藉由引進新的美食品牌，推陳出新讓消費者有更多用餐選擇。

品牌經理劉庭豪說，虎次日式炸牛排專賣店在高雄落腳，今年首度北征進軍北台灣消費市場，7月份進駐新光三越桃園站前店，由於型態為美食街店面，以副牌名稱「虎次郎」做為區隔，簡化餐點並壓低價格，讓更多民眾親近炸牛排美味。

虎次郎主打炸牛排採用美國安格斯黑牛，一份定食附上沙拉、湯品、麥片飯、特調沾醬，炸牛排出餐時約三分熟，口感外酥內嫩，業者還提供一只純鑄鐵打造的小烤籠，讓消費者能享受DIY炙烤的樂趣，「想吃多熟自己決定」。

除了炸牛排美食選擇，虎次郎也推出炸鮪魚菲力、松阪豬肉與雞腿排等主食品項，餐點價格198元起跳，讓不吃牛的消費者也能一飽口福。新光三越指出，虎次郎今天正式開幕，前30名消費者只要扣新光三越貴賓卡會員點數100點，即可免費享用「炸冷藏黑牛霜降定食（80g）」1份；前31名至100名顧客扣會員點數50點，即可以半價享用「炙燒松阪豬定食（100g）」1份。

日式炸牛排專賣店「虎次郎」進駐新光三越桃園站前店，今天開幕。記者張裕珍／攝影
日式炸牛排專賣店「虎次郎」進駐新光三越桃園站前店，今天開幕。記者張裕珍／攝影
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虎次郎主打炸牛排採用美國安格斯黑牛，一份定食附上沙拉、湯品、麥片飯、特調沾醬，炸...
虎次郎主打炸牛排採用美國安格斯黑牛，一份定食附上沙拉、湯品、麥片飯、特調沾醬，炸牛排出餐時約三分熟，口感外酥內嫩，業者還提供一只純鑄鐵打造的小烤籠，讓消費者能享受DIY炙烤的樂趣，「想吃多熟自己決定」。記者張裕珍／攝影
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黑牛霜降與炙燒菲力牛排口感外酥內嫩。記者張裕珍／攝影
黑牛霜降與炙燒菲力牛排口感外酥內嫩。記者張裕珍／攝影
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虎次郎主打炸牛排採用美國安格斯黑牛，一份定食附上沙拉、湯品、麥片飯、特調沾醬，炸...
虎次郎主打炸牛排採用美國安格斯黑牛，一份定食附上沙拉、湯品、麥片飯、特調沾醬，炸牛排出餐時約三分熟，口感外酥內嫩，業者還提供一只純鑄鐵打造的小烤籠，讓消費者能享受DIY炙烤的樂趣，「想吃多熟自己決定」。記者張裕珍／攝影
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