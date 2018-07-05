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【IP授權】親子手作文創生活 啵啵樂園一號店新開幕啦！

2018-07-05 11:43聯合新聞網 聯合數位文創

啵啵樂園一號店選在桃園藝文中心周邊開幕。(圖: 啵啵妮提供)
啵啵樂園一號店選在桃園藝文中心周邊開幕。(圖: 啵啵妮提供)
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「這個兔子也太可愛了吧！」這是多數人對於啵啵妮的第一印象，Bo Bonny啵啵妮品牌成立於2016年9月，擁有長耳朵的可愛兔子啵啵妮，總是以可愛活力的形象傳遞溫暖的正面力量，持續和聯合數位文創合作發展圖像授權內容，也積極推廣親子手作文創生活，並在今年6月正式以複合式形象店－啵啵樂園一號店和桃園的民眾見面。

啵啵樂園一號店展示及販售Bo Bonny啵啵妮品牌商品。(圖:啵啵妮提供)
啵啵樂園一號店展示及販售Bo Bonny啵啵妮品牌商品。(圖:啵啵妮提供)
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來到啵啵樂園一號店即被大大的啵啵妮招牌吸引，門前的啵啵妮公仔更是大小朋友們爭相合照的最佳景點，Bo Bonny啵啵妮鎖定了擁有家庭客群的桃園藝文中心周邊，啟動親子手作坊的複合店計畫，持續傳達品牌的核心價值-愛與溫暖，並由專業團隊規劃一系列親子課程，包含黏土、襪子娃娃、烘焙及花藝等，多元化的課程內容吸引當地民眾熱情參與，報名及參加的人數都相當踴躍，除了課程中的學習互動，更增加親子間融洽的相處回憶。

店內提供品牌限定手工甜點。(圖:啵啵妮提供)
店內提供品牌限定手工甜點。(圖:啵啵妮提供)
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啵啵樂園一號店結合親子手作坊、文創小物專區和輕食輕飲三個部分，除了有小朋友們手作創意的環境，同時也提供台灣在地果汁、茶飲，並與個人甜點工作坊合作，推出品牌限定甜點，讓一同前來的大人也能享受輕鬆愜意的時光，期望以複合多元的商店內容讓大小朋友能夠更貼近認識這個台灣文創圖像角色啵啵妮，並在啵啵樂園一號店度過美好的親子時光。

店內空間舒適，適合親子共遊。(圖:啵啵妮提供)
店內空間舒適，適合親子共遊。(圖:啵啵妮提供)
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啵啵樂園一號店

店址：桃園市桃園區中正路1202號

電話：03-3573322

親子文創甜點

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