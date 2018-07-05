聯合報+CoCo辦抽獎 飆涼先暖身

2018-07-05 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ╱即時報導



熱到快融化了嗎？盛夏最消暑的方式，就是來杯清涼解渴的新鮮現做飲品，立即感受瞬間降溫的透心涼！聯合報67周年慶與市占率前三大的CoCo都可連鎖體系合作舉辦「免費請你喝好茶」抽獎活動，天天買報紙，中獎機會多更多。

「聯合報67周年慶˙免費請你喝好茶」活動自8/20到9/16止，只要購買聯合報或聯合晚報，掃描活動QRCode或直接登入主題網站，加入udn「買東西」會員，輸入購買報紙發票號碼即享有抽獎資格。

獎項有周周抽CoCo都可茶飲免費喝一周；周日加碼抽茶飲免費喝一個月；月中/月底壓軸抽iPad，相關活動辦法近期將在官網http://bit.ly/2tEeUB0公布。

CoCo都可提前為活動暖身，7/5(四)起至7/8(日)止，全台各門市任選兩天，輪流舉辦「飆涼日」活動，精選深受消費者喜愛的經典飲品「百香雙響炮」(原價45元)，推出特惠價35元，另一款CoCo今年上半年最受歡迎的新品「莓果派對」(原價50元)，特價只要28元。

另外，配合「飆涼日」活動量身打造的「CoCo夏日主題曲」和影片，歌詞簡單好記，旋律超洗腦，搭配簡單舞蹈動作，已在網路上引發討論，更有網友自拍各種創意跳舞版本上傳，成功創造話題。