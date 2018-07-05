看準動物療癒商機 「碧麗妃X LISA LARSON」限量開賣

2018-07-05 09:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



今夏最強排隊美妝「碧麗妃X LISA LARSON」登台時間確定了，就在7月14、15日二天在信義區的香堤大道玻璃屋開賣，屆時除了開賣限量聯名療癒美妝組外，還有各款可愛指數爆表的滿額贈禮，有方型抱枕、筆袋、帆布袋等。

近年來，可愛到不行的「動物療癒法」彷彿是明日救星，成為許多人心中的小確幸，這也是為什麼只要與動物有關的可愛影像，立刻就會在網路上獲得廣大迴響與討論的原因。

看準動物療癒商機，碧麗妃今夏首次推出聯名商品，便攜手在日本擁有超高人氣的瑞典陶藝家LISA LARSON，其迷人的療癒系動物插畫，悄悄現身於粉彩盒上，讓每次上妝，都彷彿紓解一次疲勞，讓心靈與肌膚都感到全然的放鬆愉悅。

碧麗妃X LISA LARSON限量聯名新品，此次共推出「恬蜜花漾LL聯名亮亮霜」、「恬蜜花漾LL聯名晶透粉餅」。其中，一品三色的亮亮霜，共有粉色、黃色和藍色，粉色可用於頰彩或點亮雙唇的粉嫩氣色，而富含閃耀細粉的黃色，則建議可使用於眼下及顴骨，可讓五官更顯立體，而藍色則建議可用於輕點眼皮，或用作鼻樑打亮。