影／孩童看「赤裸裸」人體 認識男女構造從小開始

2018-07-05 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣草屯鎮中潭公路旁「王英信美術館」是文化部評鑑認證的私人雕塑園區，也是地方文化館，更是縣內重要藝術景觀，台中市大墩兒童館畫畫家族今前往研習，孩子好奇的從裸體雕塑認識男、女身體構造。

「這是奶奶耶！跟我的胸部不一樣。」小男孩望著曾獲「法國藝術家沙龍國家榮譽獎」的作品《無言》比較著自身身體構造，年紀較長的孩子則有些羞澀，陳姓學童說，平常都是繪畫，看到裸體雕塑難免害羞，但經導覽解說就自在多了。

而幫孩子導覽解說的正是園內雕塑創作者王英信及其兒子王雄國，王英信說，國內民眾對雕塑的認知不足，有人誤認成是雕刻，甚至曾有豐腴婦人找上門要雕塑體態，誤把美術館當成塑身中心，內心深深認為雕塑藝術很需要從小向下扎根。

王英信因此以「『赤裸裸』的東方人體之美」為主題帶孩子認識裸體之美，且體驗創作裸體浮雕雕塑；他提到，進行裸體創作時，眼前就是真實的裸體模特兒，但要是找裸模讓孩子創作，家長應該會反彈，因此間接看裸體雕像，認識裸體。

而在女性裸體浮雕創作時，孩子對裸體認知則有不同呈現，進入學齡的女孩多依據老師提供的範本創作，男孩會融合心目中的女性樣貌形塑，學齡以下的孩子捏出的則是他們眼中看到的裸體模樣，甚至還多了太陽等賦予自身對其的認知。

王英信說，東方人和西方人的體態其實不同，不論性別、年齡或種族都各有其美麗，這些美都能在雕塑中被細膩呈現，有興趣的民眾能到館內一探究竟，而館區內展出近200件作品，從1米不到的小型雕塑，到達5米高的大型作品均有。