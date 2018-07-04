伯爵頂級珍稀工藝腕表登台 微型藝術的旅程

2018-07-04 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



瑞士頂級珠寶鐘表品牌伯爵（Piaget）擅長結合各式微型珍稀工藝製作腕表表盤，集結為一系列 Art and Excellence 腕表，並持續傳承將近失傳的各種罕見手工藝術，至今累積多款絕妙珍稀表款，近期來台，於伯爵專賣店展出。

於2013年開始持續創作的A Mythical Journey系列，以斑斕工藝鐫刻香料絲綢之路，主題描繪從中國到威尼斯沿途風景。金壁輝煌的印度宮殿便以罕見而難度極高的金箔琺瑯燒製而成， 在Protocole XXL方長的表盤上活現多種金箔與內填琺瑯技術、 加上雕刻工藝營造的質感，景色栩栩如真。而印度神聖的大象，則以來自義大利的「金屬微雕」(bullino engraving) 技術一刀一刀敲鑿而成豐富的層次。

旅行這跋涉時所仰賴的地圖，則透過古老的長毛象象牙化石貝雕（scrimshaw）工藝，由貝雕大師Richard Maier在腕表上呈現出純樸的羊毛紙捲質感。