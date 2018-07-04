遊艇度假奢華感上手 柚木新表現

2018-07-04 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



近年來以意象不到的材質製作腕表，成為熱銷的一道秘訣。崑崙表（Corum）經典的海軍上將 Admiral Legend 系列推出全新作品，以100%天然素材裝飾表盤，包括令人聯想到大海的珍珠母貝以及高級遊艇常用的柚木材質。擅長組合異材質的宇舶表（Hublot），今年也有推出結合柚木與碳纖維表圈的 BIG BANG UNICO ITALIA INDEPENDENT 柚木限量腕表，讓柚木成為新興話題。

崑崙海軍上將 Admiral Legend 系列以12邊形表圈、搭配12 枚航海旗時標為主要特色，10 款新作共有大三針搭配日期顯示、計時碼表或小秒針等不同功能， 32 毫米與38 毫米尺寸搭配珍珠母貝表盤，各有藍白二色可選。42毫米的柚木腕表採用直條紋處理藍色木材，讓人聯想到古老船隻上的柚木甲板，備有小秒針日期顯示款與計時碼表兩種功能。