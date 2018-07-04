遊艇度假奢華感上手 柚木新表現
近年來以意象不到的材質製作腕表，成為熱銷的一道秘訣。崑崙表（Corum）經典的海軍上將 Admiral Legend 系列推出全新作品，以100%天然素材裝飾表盤，包括令人聯想到大海的珍珠母貝以及高級遊艇常用的柚木材質。擅長組合異材質的宇舶表（Hublot），今年也有推出結合柚木與碳纖維表圈的 BIG BANG UNICO ITALIA INDEPENDENT 柚木限量腕表，讓柚木成為新興話題。
崑崙海軍上將 Admiral Legend 系列以12邊形表圈、搭配12 枚航海旗時標為主要特色，10 款新作共有大三針搭配日期顯示、計時碼表或小秒針等不同功能， 32 毫米與38 毫米尺寸搭配珍珠母貝表盤，各有藍白二色可選。42毫米的柚木腕表採用直條紋處理藍色木材，讓人聯想到古老船隻上的柚木甲板，備有小秒針日期顯示款與計時碼表兩種功能。
宇舶表的 Big Bang Unico柚木腕表則以熱愛遊艇運動的飛雅特集團前董座Gianni Agnelli晚期遊艇的設計風格為主，表殼與計時按鍵由宇舶獨家研發的18K皇金打造，表圈則以經常裝飾於頂級遊艇的甲板上的柚木材質製作，極富奢華感。事實上，這枚腕表的誕生正是受到大亨Gianni Agnelli的孫子 、宇舶表品牌大使Lapo Elkann的童年回憶啟發，限量100枚。
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