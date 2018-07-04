烏木屏風的華麗 CHANEL幻化珠寶

2018-07-04 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／專題報導



Impression Florale項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，價格店洽。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

法國頂級精品香奈兒（CHANEL）於巴黎高級訂製服周發表今年度全新的頂級珠寶創作Coromandel系列，以東方傳統工藝打造的精緻烏木漆面屏風為創作靈感，將其深具東風情調的華麗化作一系列可穿戴於身上的頂級珠寶。全系列分為「花卉」、「動物」及「礦物」三大主題共59件作品，其中23件為獨一無二之作；預計將於8月中抵台展出。

香奈兒女士及其鍾愛的烏木漆面屏風。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

香奈兒女士 從1910年愛上它

「我第一次看到烏木屏風時不禁驚呼：太美麗了！我從未如此形容過其他物件。」香奈兒女士曾這麼說。她與摯愛Boy Capel在1910年代發現了烏木漆面屏風之後，這種以東方漆器工藝裝飾的屏風擺飾，便從此跟隨她：從巴黎的紐約大街（Avenue de New York）的宅邸、至1923年搬遷聖奧諾雷郊區街（Rue du Faubourg Saint-Honoré）、到她在巴黎麗池（Ritz）酒店的套房、以及1968年居住的瑞士洛桑（Lausanne）別墅，皆可見屏風的蹤影。香奈兒女士熱衷收藏各式烏木漆面屏風，甚至最多時曾經擁有超過30面；有時候她轉送與人，但總留下足夠的藏量給自己，如她所言，為了「裝飾我的家」。

Impression Florale腕表，18K白金鑲嵌鑽石，價格店洽。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

香奈兒女士運用這些華麗的屏風建構她的私人空間。屏風本身可以隨意將展開或收合、挪移搬遷、又或是按其需求與喜好裁切拼合、拆解改動和修飾。這些環繞在她身旁的屏風形成她想像力劇場中的背景，她甚至曾向作家Claude Delay透露：「我就像蝸牛一樣，總是揹著我的家…無論搬到何處，總攜帶著兩面中式屏風和書籍。我完全無法住在開放式的房間，我需要屏風。」

Coromandel烏木漆面屏風上彩繪的花鳥細節。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

來自中國與日本的漆面屏風，由印度東南方的烏木海岸（Coromandel）出口到歐洲，因而得名。以漆木富有黏性的汁液製作的生漆作為塗層，漆器明亮豔麗如鏡的表面上，彩繪各種圖案，充滿神祕的東方風情，也刺激了香奈兒女士豐沛的想像力：「舉例來說，當我黃昏時看著屏風，我看見門戶敞開，武士騎在馬背上整裝出發…」。時至今日，保存完好的康朋街31號香奈兒女士寓所中，仍有多件17和18世紀的屏風遮蔽著門口、圍繞著壁爐及沙發，並在鏡子和水晶中複製反映出無窮無盡的影像：猶如延伸橫越四海與跨越世紀的想像迷宮。

Impression Florale戒指，18K白金鑲嵌鑽石，價格店洽。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

東方情調 並非首次躍上珠寶

香奈兒女士所鍾愛且隨身攜帶的烏木漆面屏風，獨特的東方情調亦並非首次躍然於珠寶之上；早在2012年，便有一系列以Coromandel烏木漆面屏風為靈感的Mademoiselle Prive珍稀工藝珠寶腕表，以珍貴的微縮彩繪琺瑯，將屏風上的花鳥與人物等圖案重現於方寸之間。2013年的頂級珠寶Jardin de Camélia系列中，亦有將山茶花透過屏風繪畫手法演繹的Camélia Coromandel系列創作，實現香奈兒女士一直以來想要隨身攜帶烏木漆面屏風的夢想。

Impression Florale戒指，18K黃金鑲嵌鑽石，價格店洽。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

全新的頂級珠寶創作Coromandel，完整聚焦於屏風之美。全系列共分三個主題：「花卉」巧妙結合香奈兒女士鍾愛的山茶花元素； 「動物」系列描繪烏木漆面屏風動物；「礦物」主題則環繞寶石及水晶等素材。率先曝光的 「Impression Florale」珠寶套組，便是以「花卉」為靈感的創作，以純粹簡潔的線條營造宛若烏木漆面屏風的結構，並透過鏤空和拋光金線勾勒的花卉圖案交疊其上， 配戴時肌膚若隱若現，正如香奈兒女士所說：「優雅盡見於線條」的美學。

Impression Florale耳環，18K白金鑲嵌鑽石，價格店洽。 圖／香奈兒提供 分享 facebook