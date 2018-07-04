巴黎高級訂製服周的珠寶饗宴

2018-07-04 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



【記者孫曼、陳若齡／專題報導】

巴黎高級訂製服周期間，各大珠寶品牌接力發表全新高級訂製珠寶作品，從主題、寶石、設計到工藝無不令人驚豔，宛如一場目眩神迷、熱鬧非凡的視覺嘉年華會，不少品牌也走出過往偏靜態的展出形式，藉發表匯聚名流開趴，讓人更融入感受新系列主題的精神。

Chopard 悠遊世界

蕭邦（Chopard）於巴黎高級訂製服周期間發表全新71件頂級的紅地毯系列珠寶，呼應蕭邦長期合作的坎城影展今年盛逢第71屆。以旅行和冥想為靈感的2018年Red Carpet系列新品，描繪蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾造訪過的各國家文化藝術與自然風貌。

一款紅寶石流蘇套鍊勾勒蕭邦眼中的東方情調，開放式設計輕柔貼於頸間；獨特的羽毛項鍊自蒙古草原民族的服裝和傳統工藝汲取靈感。祖母綠備受偏愛，卡羅琳以古典而簡約的手法交錯排列祖母綠及鑽石，中央則環繞2顆璀璨D色無瑕主鑽，其中一顆梨形切割鑽石重達逾20克拉。另一套則以典雅的蕾絲設計襯托濃郁華麗的祖母綠寶石，項鍊的主石重達22克拉。今年蕭邦還與義大利設計師Giambattista Valli高級訂製服秀合作，由模特兒展現高訂服飾與頂級珠寶的搭配

CHAUMET 非域珍藏

CHAUMET也踏上異域之旅，Les Mondes de CHAUMET（CHAUMET的世界）高訂珠寶作品繼上半年源自俄羅斯文化靈感，以及上個月於日本發布的樱之漫歌後，第三篇章來到高級珠寶品牌甚少探訪的非洲大陸，發表「非域珍藏」（Trésors d’Afrique ）高訂珠寶。設計靈感自藝術的非洲切入，並帶出君主制的非洲以及原始自然之美的非洲，從深至淺、從歷史到近代，透過意涵轉化與巧妙的符號圖騰運用，讓人看見非洲藝術文化與自然原生的美，並展現呼應出品牌珠寶工藝或精髓特色。

如Cascades Royales皇家瀑布主題，流蘇項鍊取自盧旺達皇后或肯亞新娘的頭飾，帶出CHAUMET以冠冕著稱的特色，而黑白色系寶石和祖母綠的搭配帶出非洲色彩，其中也結合了品牌為傲的刀鋒工藝，以及可轉換式設計。非洲充滿生命力的動植物、非洲地景河畔、部落民族的裝飾藝術等也都納入珠寶之中。為呼應系列珠寶的藝術性，CHAUMET還於龐畢度中心辦發表派對，吸引娜歐密坎貝兒、超模Natalia Vodianova等名人出席

BVLGARI 狂野普普