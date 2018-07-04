親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

CHAUMET非洲取經 高訂珠寶藏深意

2018-07-04 21:51聯合報 記者陳若齡╱即時報導

旅行讓人發現不一樣的自己，CHAUMET從上半年開展的Les Mondes de CHAUMET（CHAUMET的世界）高級訂製珠寶的三部曲之旅也讓人看見不一樣的CHAUMET。

繼上半年源自俄羅斯文化靈感的 「帝國漫步Promenades Impériales 」第一篇章、六月底於日本發布的「樱之漫歌 Chant du Printemps」第二篇章後，CHAUMET來到高級珠寶品牌甚少探訪的非洲大陸，發表全新第三篇章的「非域珍藏Trésors d’Afrique 」高訂珠寶。設計靈感自藝術的非洲切入，並帶出君主制的非洲、以及原始自然之美的非洲等不同子題，CHAUMET的非洲從深至淺、從歷史到近代，透過意涵轉化與巧妙的符號圖騰運用，讓人看見非洲藝術文化與原生之美，並展現呼應出品牌珠寶工藝或精髓特色。

如Cascades Royales皇家瀑布主題流蘇項鍊取自盧旺達皇后或肯亞新娘的頭飾，帶出CHAUMET以冠冕著稱的特色，而黑白色系寶石和祖母綠的搭配帶出非洲色彩，其中也結合了品牌為傲的刀鋒工藝，以及可轉換式設計。

Terres d’Or 項鍊和手鍊、戒指，紅色與金色的圖形交織出如非洲地方手工織布的蛇形紋路，也像是金色的荒漠之沙與赭紅色的非洲泥土相結合，再深入不難發現如編織的圖案，也呼應了品牌Liens系列交叉的圖案；而靈感來自非洲的裝飾藝術Talismania帶有圖騰特色的手鐲和戒指中，也能看見類似的元素。

當然，非洲充滿生命力的動植物、非洲地景河畔等也都納入珠寶之中。其中「動物狂想曲」主題作品由肯亞藝術家Evans Mbugua設計，創作出包含了六枚胸針以及四只飛行陀飛輪創意複雜腕表以及兩只瞬跳 (Jumping hour) 腕表，完成了一場活潑生動的動物大集合。

為呼應藝術性CHAUMET此次於芳登廣場總店發表前，還特別在龐畢度中心舉辦派對，包括娜歐密坎貝兒、超模Natalia Vodianova等名人出席。

「CHAUME的世界」第三篇章「非域珍藏」高訂珠寶，以蘊含自然魅力的非洲動植物和...
「CHAUME的世界」第三篇章「非域珍藏」高訂珠寶，以蘊含自然魅力的非洲動植物和部落民族為創作靈感。圖／CHAUMET提供
分享
「CHAUME的世界」第三篇章「非域珍藏」高訂珠寶，以蘊含自然魅力的非洲動植物和...
「CHAUME的世界」第三篇章「非域珍藏」高訂珠寶，以蘊含自然魅力的非洲動植物和部落民族為創作靈感。圖／CHAUMET提供
分享
Cascades Royales耳環，結合非洲文化女性頭飾元素，鑲嵌哥倫比亞祖母...
Cascades Royales耳環，結合非洲文化女性頭飾元素，鑲嵌哥倫比亞祖母綠、馬眼形切割鑽石、縞瑪瑙。圖／CHAUMET提供
分享
Espiègleries螞蟻胸針，18K白金、黃金和玫瑰金，鑲嵌大名火琺瑯、粉紅...
Espiègleries螞蟻胸針，18K白金、黃金和玫瑰金，鑲嵌大名火琺瑯、粉紅尖晶石、縞瑪瑙、明亮式鑽石 ，可轉換式珠寶。圖／CHAUMET提供
分享
「CHAUME的世界」第三篇章「非域珍藏」高訂珠寶，以蘊含自然魅力的非洲動植物和...
「CHAUME的世界」第三篇章「非域珍藏」高訂珠寶，以蘊含自然魅力的非洲動植物和部落民族為創作靈感。圖／CHAUMET提供
分享
「CHAUME的世界」第三篇章「非域珍藏」高訂珠寶，以蘊含自然魅力的非洲動植物和...
「CHAUME的世界」第三篇章「非域珍藏」高訂珠寶，以蘊含自然魅力的非洲動植物和部落民族為創作靈感。圖／CHAUMET提供
分享
Terres d’Or Toi Moi戒指，18K白金和黃金鑲嵌4.24 克拉s...
Terres d’Or Toi Moi戒指，18K白金和黃金鑲嵌4.24 克拉sugar-loaf東非紅寶石、黃色剛玉和明亮式鑽石，猶如結合金色荒漠之沙與赭紅色的非洲泥土。圖／CHAUMET提供
分享
Talismania手鐲結合非洲裝飾藝術和寶石守護能量意涵，黃金鑲嵌7 克拉的S...
Talismania手鐲結合非洲裝飾藝術和寶石守護能量意涵，黃金鑲嵌7 克拉的Suager loaf藍玉髓、烏木、黝簾石、粉紅剛玉.。圖／CHAUMET提供
分享
Cascades Royales戒指，結合非洲女性頭飾元素，18K白金鑲嵌6.8...
Cascades Royales戒指，結合非洲女性頭飾元素，18K白金鑲嵌6.81克拉穆索祖母綠、馬眼形及明亮式切割鑽石、縞瑪瑙。圖／CHAUMET提供
分享
「CHAUME的世界」第三篇章「非域珍藏」高訂珠寶，以蘊含自然魅力的非洲動植物和...
「CHAUME的世界」第三篇章「非域珍藏」高訂珠寶，以蘊含自然魅力的非洲動植物和部落民族為創作靈感。圖／CHAUMET提供
分享

非洲珠寶

相關新聞

遊艇度假奢華感上手 柚木新表現

2018-07-04 22:42

遊艇度假奢華感上手 柚木新表現

2018-07-04 22:41

巴黎高級訂製服周的珠寶饗宴

2018-07-04 22:10

雪花秀2018限量系列飄仙氣 戀愛感桃花妝靠它

2018-07-04 21:36

喚起夏季食慾 泰集推新菜月底前八折優惠

2018-07-04 21:01

有夠「鯊」！雅典Deep Dive千米潛水表霸氣十足

2018-07-04 19:49

晚了買不到 碧麗妃聯名LISA LARSON好療癒

2018-07-04 19:45

全聯美國周新美點 12款水果甜點銅板價起

2018-07-04 19:32

中部動漫祭今登場 龜子小泱人氣爆棚

2018-07-04 19:12

今夏台北藝穗節 5百場盛典輪番登場

2018-07-04 19:09

2周賣10萬杯！兩大超商推超夯「西西里檸檬咖啡」

2018-07-04 18:55

范少勳、簡廷芮人氣夯 代言潮流服飾

2018-07-04 18:38

莫爾頓牛排館滿40歲！炎夏經典套餐2,388元起

2018-07-04 18:33

夏姿聯手迪士尼 東方風的米奇米妮好新奇

2018-07-04 18:22

星巴克夏日樂園！5大區超好拍 現場直接印出IG照

2018-07-04 17:31

張梓琳這長腿真的很不科學 看高訂和茱麗葉畢諾許同框

2018-07-04 17:18

網美新選「美國冰淇淋霸主」登台　多口味、低熱量

2018-07-04 17:13

詹姆斯哈登三度抵台 親民作風秒圈粉

2018-07-04 17:08

有甘田與集賢庇護工場合作 讓台灣茶更具人情味！

2018-07-04 16:43

日本扭蛋星球特展來台，北、高同步開展！

2018-07-04 16:32

家居品時尚跨界 IKEA收據當地毯 韓劇主角房搬回家

2018-07-04 15:01

Haagen Dazs極選巧克力 晶華獨家首賣

2018-07-04 14:28

嗨世足直播配美食 餐廳推套餐、祭折扣

2018-07-04 13:40

日超夯「咖啡+可樂」來了！全家今開賣 這幾天59元

2018-07-04 12:54

大英自然史博物館展3日開幕 炎亞綸人氣站台

2018-07-04 11:36

日常中展現優雅 CHANEL漫步巴黎

2018-07-04 00:19

澳門 高CP值餐廳推薦

2018-07-03 23:50

美妝界的8心8箭小鑽瓶誕生 萬元鑽石項鍊大方送

2018-07-03 23:40

比日本多2倍海膽！ 東京海鮮丼「つじ半」6日開幕

2018-07-03 23:14

宇宙級超級巨星景甜 降臨Dior高訂大秀

2018-07-03 22:39

木村光希的人生第一場看秀 獻給香奈兒高級訂製服

2018-07-03 22:21

連醬油都可溯源！全家、永豐餘聯名便當 每份88元

2018-07-03 20:17

奴才魂爆發！小7集點換史努比狗屋 全家老蕭愛犬袋夯

2018-07-03 19:43

可口可樂50周年特展首曝光 珍貴收藏讓人通通想帶回家

2018-07-03 19:35

快閃53天！新加坡人氣甜點 確定明年在台展店

2018-07-03 18:53

女神系壽司抵台！ 唯美「竹」造型日本熱銷500萬份

2018-07-03 18:51

日本人愛吃到求開店！台灣騷豆花7月13日東京新宿開幕

2018-07-03 18:04

誠品打造星戰限定店 千年鷹號座艙椅亮相！

2018-07-03 17:28

鳳小岳自曝家庭生活就像「打游擊戰」！

2018-07-03 16:50
看更多

熱門文章

北捷成「屍速列車」 旅客尖叫暴衝竟因為一隻老鼠

2018-07-04 09:40

法國帥哥自曝捨南韓選台灣4原因 最後一個讓他傷透心

2018-07-04 10:02

熱低壓恐成颱 吳德榮：各國模式模擬將是較強的颱風

2018-07-04 06:20

跌破眼鏡！被國人狂嫌的墾丁 是外國旅客最愛景點

2018-07-04 10:33

北捷老鼠劫7百人奔逃留下一堆鞋 大安站保管到11日

2018-07-04 12:46

冷氣師傅「神安裝」 網友笑回：這樣機器才不會壞

2018-07-04 14:20

選老公必看！哪些生肖男特別寵老婆？

2018-07-04 08:00

影／黑熊一家闖民宅開游池趴 屋主苦笑：來十年了

2018-07-04 08:23

就是牠！癱瘓北捷老鼠 在大安森林公園站上車

2018-07-04 15:21

台灣發現新物種！ 以前竟誤認是蝦卵

2018-07-04 09:10

北捷「屍速列車」照曝光 網友：老鼠有這麼可怕？

2018-07-04 13:31

咖啡、綠茶、白開水 我的喝水三部曲

2018-07-04 00:30

日超夯「咖啡+可樂」來了！全家今開賣 這幾天59元

2018-07-04 12:54

連續強降雨 台28線旗山往田寮路段「坍了」

2018-07-04 16:02

老鼠引起乘客恐慌推擠 北捷：車站車廂每月約抓5隻

2018-07-04 11:38

把「媽媽離世」列入家計盤算 網友罵她無血淚

2018-07-04 12:16

第8號颱風生成 對台影響程度觀察中

2018-07-04 21:38

影／【唐綺陽】2018下半年12星座運勢解析

2018-07-04 12:48

中南部雨勢逐日緩和 颱風瑪莉亞今明兩天將生成

2018-07-04 10:12

台北榮總內鬥？副院長陳適安保留法律追訟權

2018-07-04 19:00

影╱揹一顆電池下玉山有8000元 這錢卻沒人要賺

2018-07-04 14:10

練瑜珈30年 7旬婦挑戰高難度動作竟骨折了

2018-07-04 07:33

嫁來7年從沒煮過一頓飯！小姑批大嫂「公主病」

2018-07-04 15:40

比日本多2倍海膽！ 東京海鮮丼「つじ半」6日開幕

2018-07-03 23:14

夫妻吵架老公留「不要趕我走」字條 讓人妻秒落淚

2018-07-04 15:31

外國旅客最愛10大景點 故宮、西門町吊車尾

2018-07-04 10:42

水庫進帳 嘉南稻作供灌壓力舒緩

2018-07-03 23:07

北捷「屍速列車」好危險 學者：若不是老鼠而是鄭捷？

2018-07-04 19:15

背電池下玉山包商給8千 臨時工少賺3775元

2018-07-04 20:12

皮蛇好痛！ 認清6初期症狀早服藥減少疼痛

2018-07-04 09:21

突然尿不出來 才知腫瘤吃掉腎

2018-07-04 00:30

暑假吃大餐！4大吃到飽餐廳 最低4人同行1人免費

2018-07-04 16:10

西南氣流彰化縣部分鄉鎮淹水嚴重 是天災還是人禍？

2018-07-04 20:06

相處之道／讓長輩任性點

2018-07-04 06:00

心情點滴／只要努力終究會被看見

2018-07-04 06:00

家人關係／葡萄成熟時

2018-07-04 06:00

日本人愛吃到求開店！台灣騷豆花7月13日東京新宿開幕

2018-07-03 18:04

影／宜蘭童玩節開玩了 比基尼女郎大喊：很爽！

2018-07-04 12:50

生活被制約？研究發現：智慧型手機讓人們更孤獨

2018-07-04 08:21

外國旅客喜愛景點排名才第九 故宮說話了

2018-07-04 12:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top