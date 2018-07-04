CHAUMET非洲取經 高訂珠寶藏深意

2018-07-04 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



旅行讓人發現不一樣的自己，CHAUMET從上半年開展的Les Mondes de CHAUMET（CHAUMET的世界）高級訂製珠寶的三部曲之旅也讓人看見不一樣的CHAUMET。

繼上半年源自俄羅斯文化靈感的 「帝國漫步Promenades Impériales 」第一篇章、六月底於日本發布的「樱之漫歌 Chant du Printemps」第二篇章後，CHAUMET來到高級珠寶品牌甚少探訪的非洲大陸，發表全新第三篇章的「非域珍藏Trésors d’Afrique 」高訂珠寶。設計靈感自藝術的非洲切入，並帶出君主制的非洲、以及原始自然之美的非洲等不同子題，CHAUMET的非洲從深至淺、從歷史到近代，透過意涵轉化與巧妙的符號圖騰運用，讓人看見非洲藝術文化與原生之美，並展現呼應出品牌珠寶工藝或精髓特色。

如Cascades Royales皇家瀑布主題流蘇項鍊取自盧旺達皇后或肯亞新娘的頭飾，帶出CHAUMET以冠冕著稱的特色，而黑白色系寶石和祖母綠的搭配帶出非洲色彩，其中也結合了品牌為傲的刀鋒工藝，以及可轉換式設計。

Terres d’Or 項鍊和手鍊、戒指，紅色與金色的圖形交織出如非洲地方手工織布的蛇形紋路，也像是金色的荒漠之沙與赭紅色的非洲泥土相結合，再深入不難發現如編織的圖案，也呼應了品牌Liens系列交叉的圖案；而靈感來自非洲的裝飾藝術Talismania帶有圖騰特色的手鐲和戒指中，也能看見類似的元素。

當然，非洲充滿生命力的動植物、非洲地景河畔等也都納入珠寶之中。其中「動物狂想曲」主題作品由肯亞藝術家Evans Mbugua設計，創作出包含了六枚胸針以及四只飛行陀飛輪創意複雜腕表以及兩只瞬跳 (Jumping hour) 腕表，完成了一場活潑生動的動物大集合。