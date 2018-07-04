雪花秀2018限量系列飄仙氣 戀愛感桃花妝靠它

2018-07-04 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



韓國美妝品牌雪花秀自2015年起攜手韓國藝術家，將美妝結合藝術每年推出限量系列，今年，雪花秀在七夕情人節前夕，邀請韓國藝術家Hana Seo以陶淵明作品「桃花源記」、韓國文化中代表幸福的粉紅桃林為靈感，推出雪花秀桃源仙境限量系列，當中，限量版氣墊粉霜在韓國上市一個月熱銷一空，彩妝更是充滿甜美心機的桃花妝。

雪花秀桃源仙境限量系列外盒包裝充滿水墨插畫風格，粉色蜜桃與桃花，呈現鳥語花香的人間仙境。限量系列包含雪花秀明星商品：完美瓷肌氣墊粉霜、無暇光感氣墊粉霜，更首度推出限量蜜粉頰彩盤，以及肌本潤唇膏全新色選。

完美瓷肌氣墊粉霜結合雪花秀兩大獨家底妝專利科技，用量輕薄即可輕鬆拍出亮澤肌，主打長效持妝且不易暗沈，桃源仙境限量版在韓國上市一個月銷售一空，熱賣26萬個，台灣限量600個。主打控油亮白的無暇光感氣墊粉霜，限量版台灣推出300個。

首度推出的限量蜜粉頰彩盤，包括氣墊粉餅專用的氣墊持妝蜜粉餅，以及一盤擁有腮紅、修容、打亮的光燦立體頰彩，細緻的粉體在雙頰刷出如蜜桃般的粉嫩。全台限量160個。

肌本潤唇膏推出全新色選#9甜美橙橘、#11嫣紅朱唇、#12知性珊瑚，創造自然甜美好氣色。