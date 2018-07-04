有夠「鯊」！雅典Deep Dive千米潛水表霸氣十足
時至炎夏，藍色面盤的腕表，總能帶來視覺上的清涼感。雅典表（Ulysse Nardin）在今年打造Deep Dive千米潛水表，就以深海藍表盤裝飾鎚頭鯊刻紋，展現強悍魅力；而宇舶表（Hublot）則以經典融合系列Bol dOr Mirabaud 2018限量計時碼表，見證最大內陸湖帆船賽，同樣充滿夏季氛圍。
如同之前潛水系列表款，雅典的Deep Dive千米潛水表，除了如同其名稱有打破世界紀錄的防水深度，還包括表冠上的可拆卸鈦金屬保護裝置，適用於長時間深潛或飽和潛水的排氦閥門。橡膠表帶也配有一個可擴展組件，即使身穿潛水服也能配戴，不僅如此表殼為鈦金屬材質，並有著12個凹槽齒裝飾的表圈，戴著潛水手套也易於操控。另外，藍色的表盤裝飾了15條鎚頭鯊圖騰，表背上亦鐫刻一條鎚頭鯊、表冠保護裝置側面有一條亮紅色鎚頭鯊在游動，連表盤計時盤上也裝飾同樣圖案，可說裡外都「鯊」氣十足。
宇舶表則第6度擔任Bol dOr Mirabaud帆船賽官方指定計時，當然限定的表款亦少不了，此次品牌以藍色陶瓷表殼，呼應日內瓦湖的碧波蕩漾，推出全新Classic Fusion經典融合系列Bol dOr Mirabaud特別限量版計時碼表。Bol dOr Mirabaud是全世界規模最大的內陸湖帆船賽，為了向賽事致敬，宇舶表特別採用多種材質，匯聚於同一腕表之上，除了陶瓷表殼並引用航海領域常見的碳纖維，於表盤與表帶，展現輕盈與耐衝擊性。而當比賽結束時，Bol dOr挑戰賽（金盃）、Bol de Vermeil挑戰賽（Vermeil盃）與ACVL-SRS盃的獲勝者將各贏得一只限量計時碼表，彰顯榮耀時刻。
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