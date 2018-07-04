有夠「鯊」！雅典Deep Dive千米潛水表霸氣十足

2018-07-04 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



時至炎夏，藍色面盤的腕表，總能帶來視覺上的清涼感。雅典表（Ulysse Nardin）在今年打造Deep Dive千米潛水表，就以深海藍表盤裝飾鎚頭鯊刻紋，展現強悍魅力；而宇舶表（Hublot）則以經典融合系列Bol dOr Mirabaud 2018限量計時碼表，見證最大內陸湖帆船賽，同樣充滿夏季氛圍。

如同之前潛水系列表款，雅典的Deep Dive千米潛水表，除了如同其名稱有打破世界紀錄的防水深度，還包括表冠上的可拆卸鈦金屬保護裝置，適用於長時間深潛或飽和潛水的排氦閥門。橡膠表帶也配有一個可擴展組件，即使身穿潛水服也能配戴，不僅如此表殼為鈦金屬材質，並有著12個凹槽齒裝飾的表圈，戴著潛水手套也易於操控。另外，藍色的表盤裝飾了15條鎚頭鯊圖騰，表背上亦鐫刻一條鎚頭鯊、表冠保護裝置側面有一條亮紅色鎚頭鯊在游動，連表盤計時盤上也裝飾同樣圖案，可說裡外都「鯊」氣十足。