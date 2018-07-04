晚了買不到 碧麗妃聯名LISA LARSON好療癒

2018-07-04 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



又一個療癒系聯名彩妝誕生。資生堂專門店品牌碧麗妃與在日本擁有高人氣的瑞典陶藝家Lisa Larson首度聯名，個性動物插畫風的療癒系限量聯名彩妝新品即將於7/14、7/15限時快閃開賣。而這也是資生堂史上最限量的一次新品，聯名粉餅僅600個、聯名亮亮霜3款僅共4百多個，數量相當稀少。

Lisa Larson作品以動物與小孩為主，充滿溫暖、樸實、童趣風格，是當代瑞典最具代表性的陶藝家，在日本擁有高人氣深受女性喜愛，近年也獲得許多藝廊、品牌邀約聯名合作，足見受歡迎程度。

限量聯名新品，每款都印有可愛又個性的動物插畫，讓每一次的化妝過程都是種舒壓。恬蜜花漾LL聯名晶透粉餅」，是一款主打肌膚透明感的美白粉餅，粉餅盒的插畫主角即是Lisa Larson筆下的貓主角「Mikey」，紅白藍為主的簡約插畫線條，是一種屬於大人系的可愛。兩色系共限量600個

「恬蜜花漾LL聯名亮亮霜」是一款可自由運用在眼周、臉頰、嘴唇的三用彩妝。共有粉、黃、藍三色，粉色可用來妝點臉頰、雙唇粉嫩；黃色的閃耀粉質適合打亮顴骨；藍色可用於鼻梁打亮與眼影定妝。限量個150、107、150個。