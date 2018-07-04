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中部動漫祭今登場 龜子小泱人氣爆棚

2018-07-04 19:12聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市中友百貨C棟13F國際大廳今起到7月15日，舉辦中部首場「翻轉動漫祭」，業者祭出全區免費入場，並集結時下最夯七大人氣動漫神作，重現經典劇中場景，並找來Coser龜子、小泱100% cos動漫女主角，炒熱現場氣氛，由於正值暑假，吸引動漫迷搶買限定商品、一睹人氣Coser丰采。主辦單位另在7月7日下午3時舉辦「龜子見面會」，讓粉絲近距離與偶像互動、拍照及有獎問答。

中友百貨說，「翻轉動漫祭」與國內動漫品牌木棉花合作，動漫迷們喜歡的「刀劍神域」、 「Re：從零開始的異世界生活」、「進擊的巨人」、「夏目友人帳」、「最遊記」、「鬼燈的冷徹」、「暗殺教室」等動漫場景將原汁原味呈現，1：1等身模型及文物還原，以及動漫周邊商品等。

中友百貨企劃處經理簡聰政說，看好宅經濟以及動漫市場，中友百貨今年暑假舉辦大型動漫展，免費入場，中部動漫迷不用遠赴日本、或到台北動漫展，就可近距離與動漫偶像拍照，預計12天的展期可吸引8萬人次入場。

簡聰政指出，現場不但有《刀劍神域外傳Gun Gale Online》造景區，還有遊戲槍枝展出，以及粉絲專屬《刀劍神域》亞絲娜房間、《刀劍神域》泳裝派對等全系列；台中場預備4款限定福袋，有《刀劍神域》、《Re：從零開始的異世界生活》、《航海王》、《夏目友人帳》，在展場消費滿499元，還能獲贈隨機《刀劍神域》或《航海王》香氛護手霜一條。

中友百貨C棟13樓今起舉辦中部首場「翻轉動漫祭」，吸引動漫迷排隊搶買限量商品。記...
中友百貨C棟13樓今起舉辦中部首場「翻轉動漫祭」，吸引動漫迷排隊搶買限量商品。記者趙容萱／攝影
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動漫Coser龜子（右）、小泱（左）現身中友百貨「2018翻轉動漫祭」開幕式，炒...
動漫Coser龜子（右）、小泱（左）現身中友百貨「2018翻轉動漫祭」開幕式，炒熱現場氣氛。記者趙容萱／攝影
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動漫Coser龜子（右）、小泱（左）現身中友百貨「2018翻轉動漫祭」開幕式，炒...
動漫Coser龜子（右）、小泱（左）現身中友百貨「2018翻轉動漫祭」開幕式，炒熱現場氣氛。記者趙容萱／攝影
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動漫Coser龜子（左一）現身中友百貨「2018翻轉動漫祭」，吸引動漫迷目光，爭...
動漫Coser龜子（左一）現身中友百貨「2018翻轉動漫祭」，吸引動漫迷目光，爭相與她合影。記者趙容萱／攝影與小泱蒞臨現場
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動漫Coser龜子（右）、小泱（左）現身中友百貨「2018翻轉動漫祭」開幕式，炒...
動漫Coser龜子（右）、小泱（左）現身中友百貨「2018翻轉動漫祭」開幕式，炒熱現場氣氛。記者趙容萱／攝影
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